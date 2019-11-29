徐榛蔚陪傅崐萁登記 花蓮縣黨部記申誡

（中央社記者張祈花蓮縣29日電）國民黨花蓮縣長徐榛蔚違紀陪同無黨籍傅崐萁登記參選立委，花蓮縣黨部今天召開考紀會，決議記徐榛蔚申誡一次；另有鄉長、縣議員各一人遭檢舉，建請黨中央最輕停權以上處分。

國民黨在花蓮已提名黃啟嘉參選立委，但傅崐萁21日也登記參選，花蓮縣黨部接獲黨員檢舉包括徐榛蔚、黨籍縣議員吳東昇、新城鄉長何禮臺3人。

徐榛蔚事前雖向黨中央報備，但縣黨部以「礙難同意」否決，考紀會今天針對21日陪同登記舉行第2次考紀會，至於27日傅崐萁競總成立，徐榛蔚再次違紀站台，縣黨部將另開考紀會研議。

以無黨籍身分投入花蓮縣立委選戰的傅崐萁（前左）27日正式成立競選總部，國民黨中常委、花蓮縣長徐榛蔚（右2）不顧黨中央否決，仍現身為丈夫傅崐萁站台。中央社記者張祈攝 108年11月27日

國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君今天受訪表示，被檢舉黨員並未針對站台情事說明，考量徐榛蔚與傅崐萁為配偶關係，考紀會決議申誡一次，將送黨中央核備，僅有警告意味，黨權不受影響。

胡慧君表示，同樣被檢舉的吳東昇、何禮臺等人，建議黨中央最輕停權2年、最重開除黨籍等處分，最終懲處由中央考紀會核定。

對於考紀會決議，徐榛蔚透過縣府新聞科以「縣長因縣政事務繁忙，不克受訪」婉拒回應。吳東昇電話未接，但縣黨部證實吳東昇已提出退黨申請，程序尚未完備。何禮臺則表示，很不服氣，陪傅崐萁登記的黨員很多，卻只處分他們幾人，太過針對性。

黃啟嘉今天上午在花蓮南區跑行程，他表示，最近拜票行程緊湊，經採訪才得知考紀會決議，他認為身為黨員就該遵守黨紀，也尊重考紀會決議。（編輯：洪學廣）1081129