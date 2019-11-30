向心夫婦涉共諜案 北檢查王立強證詞向澳洲提司法互助

北檢偵辦中國創新投資公司主席向心（前右）及替任董事龔青（前左）夫婦涉國安法案件，檢方為續行查察，27日上午傳喚向心夫婦說明，兩人上午近12時步出北檢五辦。中央社記者裴禛攝 108年11月27日

（中央社記者林長順台北30日電）自稱中國間諜的男子王立強指控香港中國創新投資公司主席向心夫婦涉嫌違反國安法，台北地檢署昨天傍晚透過法務部向澳洲提出司法互助，請求取得王立強在澳指控資料。

法務部官員表示，現行台灣與澳洲雖沒有簽定司法互助協議，但辦案單位可透過兩年前通過的國際刑事司法互助法，向澳洲提出司法互助請求個案協助。

據了解，北檢昨天傍晚完成司法互助請求書，將透過法務部國際及兩岸法律司轉請外交部向澳洲提出，希望澳方提供王立強指稱滲透台灣大選、指控向心夫婦涉違國安法相關證詞，或同意檢察官以視訊等方式訊問王立強。

自稱中國間諜的男子王立強日前接受澳媒採訪時指控，中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」，並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

外媒披露後，調查局進行查證，發現正在台灣的向心夫婦24日晚間出境返回香港，當天在桃園機場將2人帶回偵訊後依涉違反國安法移送台北地檢署。檢察官26日凌晨諭令限制出境出海。

檢調查出，向心夫婦曾多次來台，並在台北市信義區購置2處房產，目前出租他人，這次來台主要是訪友、洽商並做健康檢查及醫美療程，並前往新北市林口區勘查欲投資的一戶房產。北檢27日再度約談2人後請回。（編輯：方沛清）1081130