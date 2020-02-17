涉違國安法 檢對向心夫婦重行限制出境

（中央社記者林長順台北17日電）中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦涉嫌違反國安法，被台北地檢署限制出境。由於刑訴新法實施，北檢日前重行對向心夫婦限制出境、出海8個月。

自稱中國間諜的男子王立強去年接受澳媒採訪時指控，中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」，並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

外媒披露後，調查局進行查證，發現向心夫婦正在台灣，並於去年11月24日晚間欲出境返回香港，當天在桃園機場將2人帶回偵訊後依涉違反國安法移送台北地檢署。檢察官訊問後諭令2人限制出境、出海。

向心夫婦今年1月間主張需返港執行公司業務避損以及返港就醫，聲請解除限制出境。台北地方法院審理後認為，向心在台灣境內未遭限制通訊、行動自由，處理公司業務可以透過影音通訊或委由他人代理。

返港就醫部分，北院認為向心、龔青多次出入台灣，購置多筆不動產，也曾在台灣接受醫學美容，對於台灣生活及醫療環境應算是熟悉，裁定駁回。

由於刑事訴訟法針對限制出境、出海的期限規定已於去年12月19日施行，偵查中檢察官限制被告出境、出海，不得逾8月，若是在施行前已限制出境的案件應於生效施行之日起2個月內重為處分，因此檢察官已對2人重為處分，限制出境、出海8個月。（編輯：張銘坤）1090217