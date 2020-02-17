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向心夫婦涉共諜案
自稱中國間諜的男子王立強指控，總部在香港的中國創新投資公司是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，並稱中國創新投資在台灣媒體業砸錢建立秘密聯盟，讓中國控制媒體。近日來台的中國創新投資主席向心夫婦因涉國安法案件，遭限制出境出海。
向心夫婦涉共諜案
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向心夫婦涉共諜案1/11

涉違國安法 檢對向心夫婦重行限制出境

最新更新：2020/02/17 12:00
中國創新投資公司主席向心（圖）、龔青夫婦涉嫌違反國安法，2019年11月被台北地檢署限制出境。北檢日前重行對向心夫婦限制出境、出海8個月。中央社記者裴禛攝 108年11月27日
中國創新投資公司主席向心（圖）、龔青夫婦涉嫌違反國安法，2019年11月被台北地檢署限制出境。北檢日前重行對向心夫婦限制出境、出海8個月。中央社記者裴禛攝 108年11月27日

（中央社記者林長順台北17日電）中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦涉嫌違反國安法，被台北地檢署限制出境。由於刑訴新法實施，北檢日前重行對向心夫婦限制出境、出海8個月。

自稱中國間諜的男子王立強去年接受澳媒採訪時指控，中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」，並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

外媒披露後，調查局進行查證，發現向心夫婦正在台灣，並於去年11月24日晚間欲出境返回香港，當天在桃園機場將2人帶回偵訊後依涉違反國安法移送台北地檢署。檢察官訊問後諭令2人限制出境、出海。

向心夫婦今年1月間主張需返港執行公司業務避損以及返港就醫，聲請解除限制出境。台北地方法院審理後認為，向心在台灣境內未遭限制通訊、行動自由，處理公司業務可以透過影音通訊或委由他人代理。

返港就醫部分，北院認為向心、龔青多次出入台灣，購置多筆不動產，也曾在台灣接受醫學美容，對於台灣生活及醫療環境應算是熟悉，裁定駁回。

由於刑事訴訟法針對限制出境、出海的期限規定已於去年12月19日施行，偵查中檢察官限制被告出境、出海，不得逾8月，若是在施行前已限制出境的案件應於生效施行之日起2個月內重為處分，因此檢察官已對2人重為處分，限制出境、出海8個月。（編輯：張銘坤）1090217

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