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反滲透法草案 立院無異議逕付二讀
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反滲透法草案 立院無異議逕付二讀

最新更新：2019/11/29 10:49
立法院會29日處理民進黨立法院黨團所提的反滲透法草案逕付二讀，藍綠祭出甲級動員令，全案在無人提出異議下順利通過。（中央社記者王揚宇攝）
立法院會29日處理民進黨立法院黨團所提的反滲透法草案逕付二讀，藍綠祭出甲級動員令，全案在無人提出異議下順利通過。（中央社記者王揚宇攝）

（中央社記者王揚宇台北29日電）立法院會今天處理民進黨立法院黨團所提的反滲透法草案逕付二讀，藍綠祭出甲級動員令，全案在無人提出異議下順利通過。

立法院程序委員會26日排定29日院會議程，反滲透法草案排入報告事項；民進黨團今天提案要求全案逕付二讀。

為確保反滲透法草案能順利逕付二讀，民進黨立委早上6時就在議場前集合，防堵國民黨杯葛議程。

國民黨團則是在黨團辦公室召開記者會，公布反併吞中華民國法草案，訴求避免中華民國遭消滅、併吞、取代。

此外，台灣基進則在立法院外召開記者會，聲援反滲透法草案。台灣基進不分區立委參選人陳奕齊說，希望能儘早通過法案，以增加中共干預台灣的成本。

立法院會上午處理報告事項時，民進黨團提案將反滲透法草案前的報告事項案全都退回程序委員會重新提出，直接處理反滲透法並提出逕付二讀的要求，在場無人有異議的情況下，全案順利逕付二讀，並未表決。

反滲透法草案明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，違者可處5年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金；也不得以強暴、脅迫或其他非法方法擾亂社會秩序，或妨害合法舉行集會、遊行，違者可處1年以上7年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。（編輯：蘇龍麒）1081129

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