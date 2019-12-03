反併吞法排入6日立院議程 國民黨團盼逕付二讀

（中央社記者陳俊華、蘇龍麒台北3日電）立法院程序委員會今天將國民黨立法院黨團提出的「反併吞中華民國法草案」，列入在6日院會的報告事項中。國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，希望6日院會能夠逕付二讀，與民進黨團提出的反滲透法草案併案協商。

民進黨立法院黨團11月25日公布反滲透法草案，共有12條條文，明定任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，違者可處5年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金等。全案11月29日在立法院會處理時無異議，順利逕付二讀。

國民黨立法院黨團則於11月29日公布反併吞中華民國法草案，共有15條條文。草案規定，通謀敵對組織或敵對組織成員，意圖消滅、併吞、取代中華民國，處死刑或無期徒刑等。

程序委員會中午開會，將國民黨團提出的「反併吞中華民國法草案」列在6日院會報告事項中，曾銘宗說，希望6日院會能夠逕付二讀，與民進黨團提出的反滲透法草案併案協商，他呼籲民進黨團能夠支持逕付二讀，一起來比較看看誰提的草案比較能保衛中華民國，不要怕貨比貨。

民進黨立法院黨團由民進黨立委陳靜敏代為提案，將貿易法、國家賠償法、中華民國刑法、刑事訴訟法部分條文修正草案等26案，列為院會討論事項。

而國民黨團今天在立法院程序委員會中提案，建請院會做成決議，政府應啟動台澳司法互助，引渡共諜王立強來台。國民黨團由國民黨立委陳宜民提案指出，2020大選即至，建請院會做成決議：蔡英文政府應立即啟動台澳司法互助程序，引渡共諜王立強來台，並應主動給予政治庇護，以展現護主權實際作為。

程序委員會召委、民進黨立委郭正亮表示，依照先提案先處理，先處理民進黨團提暗，詢問在場立委對陳靜敏的提議有無異議，「沒有異議就通過」，討論事項內容、順序就確定，其他提案不再處理。國民黨團提案未處理。（編輯：楊凱翔）1081203