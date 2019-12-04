蔡總統警衛變韓國瑜隨扈 國安局：分組抽籤決定
（中央社記者顧荃、游凱翔台北4日電）媒體報導原總統蔡英文的汪姓警衛因涉私菸案請調特勤中心後，被分發保護國民黨總統參選人韓國瑜，被質疑可能為蔡政府蒐集情資。國安局副局長胡木源今天表示，該員是支援警力的「加強組」，而非跟隨在參選人身邊的「基本編組」。
韓國瑜登記參選總統後，維安由國安局特勤中心接手。聯合報報導，擔任韓國瑜身邊「侍從組長」的汪姓中校，今年7月之前，都在蔡總統永和警衛室擔任內衛人員，因涉入購買私菸等因素請調回特勤中心本部，後被分發保護韓國瑜，質疑是蔡政府派人蒐集韓營情資。
胡木源上午列席立法院內政委員會「境外勢力影響、操作、干預我國選舉現況分析與防制作為專題報告」，會前受訪時表示，該名人員原本在永和警衛室，後自行請調回特勤中心，這次參加總統大選的特勤甄選，經過測試合格。
胡木源說，該名人員現在的編組不是在基本編組，而是在「加強組」，負責支援三個基本編組，如果警力調度不夠時，隨時去支援。
胡木源說，私菸案隨時在檢討，分為不同階段處理，第一階段時間緊迫的，根據政風單位的行政調查，初步看涉案情節輕重作調整跟懲處；第二階段是依據地檢署的司法調查，比較清楚地顯示出涉案情節，再做檢討跟調整；第三階段是根據不同爆料跟資料做進一步查證與檢討。
另外，國民黨立委黃昭順質詢時，質疑把蔡總統身邊的人派到韓國瑜身邊，是否要情蒐或戴罪立功。胡木源回應，分組是抽籤決定。
國安局上午也發布新聞稿表示，特勤中心安維工作進行不因「私菸案」有所影響及停滯，有關事涉「私菸案」購買人員目前由各單位持續關懷及考核，特勤任務運作以維持正常為首要目標，請社會大眾給予支持。
國安局也說，國安局對私菸案已分批次隨北檢偵結，同步檢討原行政處分並修訂輕重而發布人事命令，對於特勤工作也秉持「行政中立、安全第一、團結和諧」原則，也沒有政黨或特定傾向，籲外界對侍衛人員執行勤務勿妄加揣測。（編輯：蘇志宗）1081204