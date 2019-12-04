蔡總統警衛變韓國瑜隨扈 國安局：分組抽籤決定

媒體報導原總統蔡英文的汪姓警衛因涉私菸案後被分發保護國民黨總統參選人韓國瑜，國安局副局長胡木源4日表示，該員是支援警力的「加強組」，非跟隨在參選人身邊的「基本編組」。圖為第15任總統、副總統選舉候選人維安人員7日舉行結訓編成典禮。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃、游凱翔台北4日電）媒體報導原總統蔡英文的汪姓警衛因涉私菸案請調特勤中心後，被分發保護國民黨總統參選人韓國瑜，被質疑可能為蔡政府蒐集情資。國安局副局長胡木源今天表示，該員是支援警力的「加強組」，而非跟隨在參選人身邊的「基本編組」。

韓國瑜登記參選總統後，維安由國安局特勤中心接手。聯合報報導，擔任韓國瑜身邊「侍從組長」的汪姓中校，今年7月之前，都在蔡總統永和警衛室擔任內衛人員，因涉入購買私菸等因素請調回特勤中心本部，後被分發保護韓國瑜，質疑是蔡政府派人蒐集韓營情資。

胡木源上午列席立法院內政委員會「境外勢力影響、操作、干預我國選舉現況分析與防制作為專題報告」，會前受訪時表示，該名人員原本在永和警衛室，後自行請調回特勤中心，這次參加總統大選的特勤甄選，經過測試合格。

胡木源說，該名人員現在的編組不是在基本編組，而是在「加強組」，負責支援三個基本編組，如果警力調度不夠時，隨時去支援。

胡木源說，私菸案隨時在檢討，分為不同階段處理，第一階段時間緊迫的，根據政風單位的行政調查，初步看涉案情節輕重作調整跟懲處；第二階段是依據地檢署的司法調查，比較清楚地顯示出涉案情節，再做檢討跟調整；第三階段是根據不同爆料跟資料做進一步查證與檢討。

另外，國民黨立委黃昭順質詢時，質疑把蔡總統身邊的人派到韓國瑜身邊，是否要情蒐或戴罪立功。胡木源回應，分組是抽籤決定。

國安局上午也發布新聞稿表示，特勤中心安維工作進行不因「私菸案」有所影響及停滯，有關事涉「私菸案」購買人員目前由各單位持續關懷及考核，特勤任務運作以維持正常為首要目標，請社會大眾給予支持。

國安局也說，國安局對私菸案已分批次隨北檢偵結，同步檢討原行政處分並修訂輕重而發布人事命令，對於特勤工作也秉持「行政中立、安全第一、團結和諧」原則，也沒有政黨或特定傾向，籲外界對侍衛人員執行勤務勿妄加揣測。（編輯：蘇志宗）1081204