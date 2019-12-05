韓國瑜促總統候選人辯論 蔡英文陣營：會參加

國民黨總統參選人韓國瑜（右）競辦發言人葉元之5日表示，希望能有辯論會，盼大家來場君子之爭。總統蔡英文（左）陣營發言人廖泰翔則回應，過去總統都有參加電視辯論，「當然這一次我們也會參加」。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中、溫貴香台北5日電）總統選舉候選人公辦電視政見發表會18日登場，國民黨總統參選人韓國瑜競辦發言人葉元之今天表示，目前正在積極準備，還是希望能有辯論會，民眾想知道各陣營政見有何不同，盼大家來場君子之爭。

針對總統電視辯論，蔡營發言人廖泰翔回應表示，如同過去2012年、2016年兩次總統大選，總統都有參加電視辯論，「當然這一次我們也會參加」，現在已有很多媒體詢問，「我們都持正面的態度」。

中選會副主委陳朝建昨天表示，第15任總統選舉候選人將舉辦3場公辦電視政見發表會，首場預定18日晚間7時舉行，由華視轉播；第二場為25日下午2時，中視轉播；第三場在27日晚間7時，台視轉播。

葉元之上午在國民黨中央黨部受訪表示，韓國瑜曾說要像打乒乓球一樣，有去有回，才能夠檢驗彼此的政見。葉元之指出，現在距離明年大選只剩下30幾天，民眾還是想知道各陣營的政見有何不同，以及如何為己方的政策辯護，還是希望蔡總統能站出來，大家來場君子之爭。

總統蔡英文競選總部發言人莊瑞雄上午在「小英辣政績圖文展」記者會後受訪表示，總統大選攸關整個國家未來方向，民眾要透過總統參選人所提的政見作為最後投票的判斷。

他表示，總統從2012、2016到2020總統選舉，已經備足各項政見，期待這次政見發表會中，總統可以把過去政見的落實情況完整向國人報告，未來4年也可以做更好的擘劃。

「我們更期待對手也可以好好把他的政見備足，不然每天都是類似於插花式、讓民眾感覺比較跳tone的發言」，莊瑞雄說，這也不是一個民眾所期待看到的總統候選人。

蔡營發言人廖泰翔說，總統電視辯論部分，如同過去2012年、2016年兩次總統大選，總統都有參加電視辯論，「當然這一次我們也會參加」，現在已有很多媒體詢問，「我們都持正面的態度」。

他並說明，因為有很多家媒體詢問，過程中需要持續討論，也樂見這樣的討論，也都會正面回應，也會參與這次的辯論。

至於，總統辯論規劃幾場，廖泰翔說，這部分都在規劃討論階段，需要等媒體朋友進行整合後再行研究。（編輯：紀淑芳）1081205