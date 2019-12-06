球評潘忠韋罹患急性白血病 積極接受治療

曾效力台灣大聯盟雷公隊與中職La New熊隊的棒球球評潘忠韋（前），近期被檢查出罹患急性白血球病，接下來要進行化療，他表示會積極面對病情、接受治療。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北6日電）曾效力台灣大聯盟雷公隊與中職La New熊隊的棒球球評潘忠韋，近期被檢查出罹患急性白血球病，接下來要進行化療，他在社群媒體上表示，會努力放寬心，積極面對病情、接受治療。

潘忠韋3日還在轉播冬季聯盟賽事，不過4日身體不適就醫，昨天向媒體傳訊息說明病情，表示醫生已經確診為急性白血球病，接下來會進行化療，不過他說：「我會努力放寬心，積極面對。」

隨後潘忠韋也在社群媒體上發文表示，「很多親朋好友以及媒體夥伴們已經知道我的狀況，我的身體出現一些問題，接下來會積極接受治療，謝謝所有人的關心，我會加油！愛你們！」

潘忠韋發文後，湧入非常多球迷為他留言加油，名球評曾文誠也在臉書貼上與潘忠韋一起轉播時的合照，並替他加油。

潘忠韋自2001年加入職棒，效力台灣大聯盟年代雷公隊，之後依序轉為中華職棒第一金剛隊、La New熊隊，於2010年退休。潘忠韋卸下球員身分後，短暫當過房仲，並從2014年開始擔任球評，闖出事業第二春，也深受球迷喜愛。（編輯：吳協昌）1081206