109年度總預算案 國民黨團主張選後再審

民進黨團期盼109年度中央政府總預算案」能在12月31日法定會期前完成審議，但國民黨團主張選後再審，朝野未獲共識。圖為國民黨立法院黨團總召曾銘宗。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥、陳俊華台北6日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野黨團協商，研商「109年度中央政府總預算案」事宜。民進黨團期盼總預算案能在12月31日法定會期前完成審議，但國民黨團主張選後再審，朝野未獲共識。

蘇嘉全主持協商時，國民黨立法院黨團總召曾銘宗首先詢問，過去10年來中央政府總預算案三讀通過的日期。

對此，立法院預算中心提供資料，過去立法院三讀通過中央政府總預算的日期，包括民國105年是12月18日通過、101年是12月13日通過、97年是12月20日通過。

民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，過去中央政府總預算案三讀通過的日期，也與選制改變有關，舉凡隔年1月份舉行投票的，都在前一年的12月份就完成審議。

柯建銘說，立委的法定責任是要把總預算案審完。明年1月11日舉行總統和立委選舉投票，本屆會期即將結束，立委都說要監督預算，但如果總預算案不審，對本屆立委會留下不好的結束，期盼總預算案能在今年12月31日法定會期前完成。

曾銘宗表示，國民黨團不贊成民進黨團的主張。因為選前蔡政府開出的「政策支票」超過新台幣4000億元，很多都是109年度的預算，所以國民黨團不願意背書。

他說，到底這預算誰來執行都還不確定，這個時候審沒有意義，等選後再來審。

曾銘宗指出，預算法相關條文已有規定，假設總預算案審議不能依期限完成時，各機關預算的執行，除非是新興計畫，否則一般支出都可以執行，不會有問題。

柯建銘說，選後再審，國民黨立委會被質疑。對此，曾銘宗說，「我們很理性」。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞指出，因為總統、立委選舉合併舉行，遇到審查總預算案，這問題以後每4年還是會碰到，不管誰當執政黨，在野黨都會提出這樣的看法，這是應該要去面對的，每到選舉年的財政紀律問題也應訂清楚遊戲規則。

代表時代力量黨團出席協商的立委徐永明表示，選舉投票將近，卻看到立法院有些委員會已形同停擺，甚至連排幾天考察行程，甚至在院會也不審議重大案子，如果總預算案又不審，社會無法接受，主張依程序審查總預算案及處理重要法案。

由於朝野黨團今天協商無共識，蘇嘉全徵得與會黨團同意只裁示，先請各黨團於12月13日中午12時前，將109年度中央政府總預算案提案，送至財政委員會彙整。

另外，今天也協商民進黨團所提研商「建請自108年12月18日起至12月31日止停開院會及委員會案」事宜。因為朝野無共識，將於下週二院會討論時依程序處理。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋向中央社記者表示，原則上18日到30日會停開委員會、院會，31日再開院會處理反滲透法草案。因為國民黨團已經表明所有法案都不協商，所以就照程序走，到31日如果有超過一個月冷凍期的案子，通通可以表決，能推得動的法就順便推。

李俊俋說，總預算案部分，希望國民黨提案能快一點，如果17日以前真的處理不完，就等選後再開臨時會，但只有總預算案是唯一可以這樣做的，其他法案因為新民意已經產生，就不方便這樣處理。（編輯：蘇志宗）1081206