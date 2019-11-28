民團肯定蘇嘉全協商礦業法 籲本會期能完成修法

（中央社記者劉冠廷台北28日電）立法院今天將召開朝野協商討論礦業法修正草案，地球公民基金會等團體今天表示，蘇嘉全終於聽到民意安排協商，請朝野立委務必在本會期通過礦業法修正草案，回應廣大民眾的心意。

地球公民基金會、蠻野心足生態協會等多個民間團體，今天在立法院召開記者會，再次呼籲立法院儘速通過礦業法修正草案。地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭說，礦業法修正草案目前有共識的條文多達95條，絕非部分官員所稱的毫無共識，加上空拍影像的普及，社會對採礦造成台灣山林的破壞，有更多的認識，因此對修法無不引頸期盼。

黃靖庭表示，民進黨是否能兌現改革承諾，攸關民進黨的政治誠信操守，也必定會影響明年大選人民投票意向，盼完全執政、立法院席次過半的民進黨，不只將礦業法協商排入議程，還要能真正完成礦業法修正草案的三讀程序，真誠回應要求礦業改革的廣大民意。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅也說，礦業法歷經漫長修法過程，許多較現行法更進步的變革方向，包括廢除霸王條款、資訊公開、計有礦場應環評、原民權應保障等，立法與行政部門已有相當共識，若能再加把勁，在這會期完成修法，執政黨在礦業改革的政見落實上，一定可以拿高分，千萬不要交白卷。

台灣人權促進會法務主任王曦說，蘇嘉全在協商中排審礦業法修正草案，是值得肯定的事，但更希望在有限的時間內，立委們能夠實質的討論法案內容。（編輯：黃國倫）1081128