隨父跑遠洋漁船爭吵躲西班牙38年 今思鄉尋親

台東陳姓男子17歲時隨父親跑遠洋漁船，但父子常爭吵，甚至父親將他關在船上冰庫中處罰，他負氣躲在西班牙島上，一躲38年，如今父母過世，昔日少年邁入中年，思鄉卻歸不得。陳男的妹妹陳秀蘭（右）日前向移民署台東服務站專員陳允萍（左）求助，代兄辦理返國相關文件。（陳允萍提供）中央社記者李先鳳傳真 108年12月10日

（中央社記者李先鳳台東縣10日電）台東陳姓男子17歲時隨父親跑遠洋漁船，但父子常爭吵，甚至父親將他關在船上冰庫中處罰，他負氣躲在西班牙島上，一躲38年，如今父母過世，昔日少年邁入中年，思鄉卻歸不得。

陳姓男子的妹妹陳秀蘭日前向移民署台東服務站專員陳允萍求助，陳允萍目前已請假競選台東縣區域立委，接獲陳秀蘭的陳情，協助她代兄辦理返國相關文件。陳秀蘭說明她二哥失聯38年的原委，過程一度令陳允萍難以置信。

原來台東市豐里的阿美族陳家共有兄弟姊妹4男4女，陳秀蘭的二哥國小畢業後先到台北餐廳當學徒，為了賺更多錢，17歲時被父親從高雄帶出海跑遠洋漁船。

陳秀蘭回憶母親生前所說，二哥與父親曾經發生嚴重的摩擦，脾氣不好的父親還將二哥關在船上的冰庫中處罰，甚至將二哥的證件拿走不讓他回台灣，因此二哥也負氣在西班牙加那利群島的蘭薩羅特島首府阿雷西非城鎮躲起來，不讓父親找到。

陳秀蘭說，父親返台一個月後非常後悔，就帶著二哥的證件去西班牙找尋他回家，卻已遍尋不著二哥的蹤影。但父親不死心，再與船公司續訂合約，想藉著跑船的機會不停的去尋找孩子，就這樣27個年頭過去了，父親在找不到二哥的遺憾中在台灣過世。

後來家中一場大火將所有文件燒毀，全家人也搬離原來住的地方，陳秀蘭嫁到東河鄉，與她二哥失去聯絡至今已38年。

3年多前，陳秀蘭二哥在西班牙巧遇太麻里同鄉，便口述家中的地址及家人姓名，希望能找到家人。由於兄弟姊妹都已搬遷他處，無從尋找，後來陳秀蘭輾轉得知此事，開始幫她二哥辦理文件。此時二哥連自己的母語及中文都已忘了差不多，中文能力有限，他們只能透過翻譯軟體來溝通，希望回家。

一年前陳秀蘭找外交部、駐西班牙代表處等機構及民意代表請求協助辦理相關文件，卻遲遲無法辦妥。日前台東天主教辦事處的神父葛德得知，建議陳秀蘭找陳允萍協助。

陳秀蘭表示，感謝陳允萍熱心協助辦妥她二哥的相關文件，將來二哥順利回台灣，一定要向讓他們一家人能夠團聚的大恩人道謝。（編輯：謝雅竹）1081210