34年前被遭棄在宜蘭羅東 台裔美籍醫師返鄉尋親

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）台裔美國籍醫師史立強34年前與哥哥遭棄在宜蘭羅東中山公園，隔年被領養到美國。最近，醫師黃耀發將這對兄弟的故事撰寫成文章，盼外界幫助兄弟倆找到親生母親。

民國74年5月9日晚上10時左右，羅東分局獲報指稱，羅東中山公園一處防空洞內有嬰兒哭啼聲音。警方到場處理時發現一名約5個月大男嬰，還有一名年約2、3歲的男童。當時現場只有奶粉與乾淨衣物，沒有留下其他物品或文件。

警方隨後將這對兄弟暫時安置在冬山鄉梅花湖畔的宜蘭縣私立神愛兒童之家育幼院，由負責人史可堯（Skiles Ted Burdett）、史培理（Skiles Beverly Sue）夫婦暫時照顧。

經有關單位3個月發布協尋後，由於都沒有人出面認領，警方最後請育幼院正式收留這對兄弟。育幼院按規定以史可堯的姓氏為兄弟倆取名為史立威、史立強，出生年月日由戶政事務所推定，史立威登記於民國72年2月出生，史立強登記於民國74年2月出生。兩兄弟從此終於有了姓名，在新的環境下受到妥善的照顧。

史培理今天說，當年因她在美國認識的教友想要收養孩童，經法院裁定核准後，隔年她就親自帶著史立威與史立強前往美國密蘇里州一個純樸小鎮，並將這對兄弟交給養父母。史立威、史立強分別以Michael Paynter與Christopher Paynter 新的美國名字，開始另一個階段的人生。

據了解，這對兄弟的養父是當地消防隊主管，對他們疼愛有加。兩兄弟在成長過程中順利接受完整教育，目前都已成家立業。史立威在大學主修體育，現在任職於一家復健中心擔任戒癮部門主任技術員，育有2名小孩；史立強從醫學院畢業後，目前在美國開業當醫師，育有3名小孩。

史培理表示，史立強在今年6月從美國返回神愛兒童之家育幼院短暫住了幾天時，還曾經到34年前被遺棄的中山公園。史立強對於自己的身世從不隱瞞，還曾在育幼院參加海內外領養家庭團聚活動時，分享他的生命故事，並強調他是醫師，過去也是個棄嬰，很感恩過去一路幫助他們兩兄弟的所有善心人士。

史培理說，10年前育幼院就曾再度透過管道與媒體幫助史立威與史立強兄弟協尋親生父母，但是都沒有下文。

黃耀發說，6月時他從史可堯夫婦得知這項故事，並經過史立強同意後撰寫成文章。時隔34年，史立強再度回到當初被遺棄的羅東中山公園，儘管已經物換星移，史立強對公園也毫無記憶，但是那股尋找親生母親的懸念一直沒有消退，希望大家能夠再幫這對兄弟一次忙，幫他們尋找親生母親。（編輯：張銘坤）1080921