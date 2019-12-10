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台援贈巴拉圭行政專機 用於執行公務與急難救援

最新更新：2019/12/10 17:22
外交部10日表示，南美友邦巴拉圭為強化其執行公務及急難救援的能量，曾請台灣考量援贈一台行政專機；政府同意在兩國既有雙邊合作款額度內支應，援贈二手行政專機。（圖取自facebook.com/dicosoffmm）
外交部10日表示，南美友邦巴拉圭為強化其執行公務及急難救援的能量，曾請台灣考量援贈一台行政專機；政府同意在兩國既有雙邊合作款額度內支應，援贈二手行政專機。（圖取自facebook.com/dicosoffmm）

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）外交部今天表示，南美友邦巴拉圭為強化其執行公務及急難救援的能量，曾請台灣考量援贈一台行政專機；政府經考量後，同意在兩國既有雙邊合作款額度內支應，援贈二手行政專機，過程公開透明。

傳出台灣援贈巴拉圭行政專機的消息，外交部發言人歐江安下午證實，巴拉圭國防部為強化其執行公務及急難救援的能量，曾洽請台灣考量在兩國雙邊合作架構下，援贈能載運巴國政府首長執行公務並支援急難救助等民間需求的行政專機一台。

歐江安說，台巴外交關係緊密友好，巴國歷年經常發生水災、乾旱，今年更數度發生森林大火等天然災害，巴國軍方需即時投入救災、人道援助等工作，巴國政府各部會首長也常須赴偏鄉勘災，巴國確有需要強化航空設備。

因此，她表示，政府同意在台巴兩國既有雙邊合作款額度內支應，並未額外支出，巴方採購行政專機及人員訓練等費用並未增加台灣的負擔。

歐江安說，該架二手航空器是由巴方依據巴國政府正常程序進行採購，列入巴國政府財產登記，由巴國國防部空軍司令部負責保修維護。援贈時由駐巴拉圭大使周麟、巴國國防部長索多（Bernardino Soto Estigarribia）共同主持捐贈典禮，過程公開透明。（編輯：蘇龍麒）1081210

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