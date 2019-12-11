枋寮樂樂養雞場違反畜牧法 屏府廢止登記證

（中央社屏東縣11日電）屏東縣議員周碧雲經營的枋寮鄉樂樂等5間養雞場，因時代力量立委黃國昌南下陪民眾抗爭成為焦點。屏東縣政府今天以違反畜牧法，發文廢止登記及註銷畜牧場登記證。

屏東縣政府下午發出新聞稿表示，樂樂等5間養雞場依畜牧法裁罰過3次，仍未改善，今天發文廢止登記及註銷5間養雞場的畜牧場登記證。縣府強調，一切依法行政，不隨政治因素起舞，希望外界勿再紛擾，還給枋寮鄉親安寧生活。

縣府農業處指出，縣府今年7月22日收到枋寮鄉公所初審公文，隔日前往複審會勘，經3次現場勘查，樂樂等養雞場有共用圍籬牆等行為，違反畜牧法第4條第2項規定，應合併計算飼養規模，且已達應設置廢污處理設備規模，卻沒依法設置，縣府依畜牧法規定，要求業者限期改善。

農業處表示，11月19日縣府相關單位再次前往會勘時，業者只拆除東、西側圍籬牆；環保局11月29日現場稽查時，樂樂等養雞場仍使用同一排水口，依舊未見改善。

縣府表示，已於7月31日、8月30日及10月22日連續裁處業者3次，累計罰款新台幣125萬元，業者仍未改善完成，因此依畜牧法「經按次處罰次3仍未改善者，廢止其畜牧場登記或畜禽飼養登記，並註銷畜牧場登記證書或畜禽飼養登記證」，自今天起廢止並註銷畜牧場登記證。

縣府強調，對於樂樂養雞場的態度、標準與全縣其他畜牧場一致，從沒有因為背後經營者的身份或是某些特定政治人物的咆哮、聲量而有所改變，但身為行政機關，必須完備法令、周全程序，不能影響任何人的權益，縣府秉於行政中立、依法行政、完備程序等3原則，絕不介入政黨之爭，也不會陷入個人政治秀場的配角。

至截稿為止，議員周碧雲未接中央社記者電話。

立委黃國昌近半年來不斷炮打樂樂養雞場特權經營，並指周碧雲與議長周典論是親戚，特權橫行地方；時代力量也與無黨籍律師張怡結盟，由張怡參選立委，在選戰中持續炮打，由於周典論的女兒周佳琪也正競選立委，周典論也狀告黃國昌。（編輯：吳協昌）1081211