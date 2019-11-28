樂樂養雞場爭議 潘孟安：1個月內決定處置

民進黨籍屏東縣議員周碧雲在枋寮經營的樂樂養雞場再度遭控散發惡臭，時代力量立委黃國昌也抨擊。縣長潘孟安（圖）28日在議會答詢表示，最遲不超過1個月就會裁處，撤照、停工或是限期改善等。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月28日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東縣枋寮鄉由縣議員周碧雲所經營的樂樂養雞場散發惡臭，昨天時代力量立委黃國昌凌晨開直播抨擊「連政府都動不了」，縣長潘孟安今天表示，1個月內決定如何處置。

黃國昌前天晚上接到枋寮鄉民通知，樂樂養雞場再飄惡臭，黃國昌連夜南下，在昨天凌晨零時左右開直播，罵背後的政治勢力「連政府都動不了」。

屏東縣議員蔣月惠今天在議會質詢潘孟安，到底何時才能將樂樂養雞場撤照，她說，如果明年1月11日前無法撤照，民進黨在屏東的選舉將全軍覆沒。

潘孟安表示，台灣是有典章制度的國家，一定要依法行政，縣府相關局處上週已完成養雞場的會勘，目前正在彙整環保局、農業處的意見，最後還須簽報法制科檢視相關法規，才能作最終裁處。

蔣月惠質疑縣府行政流程牛步化，「難道是為了包庇民進黨議員周碧雲？」

潘孟安表示，這起事件受到社會矚目，一定要法令完備，最遲不超過1個月就會裁處，撤照、停工或是限期改善等絕對不會因為選舉或政黨而有所改變，外界不必扣帽子。（編輯：黃世雅）1081128