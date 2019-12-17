漢翔與洛馬簽策略聯盟協議 蘇貞昌：盼創造雙贏

（中央社記者王承中台北17日電）台灣空軍未來將擁有超過200架F-16戰機，漢翔今天與美國洛馬公司簽署策略聯盟合作協議書，行政院長蘇貞昌表示，國防需要空防，空防需要戰機，戰機需要維修，希望雙方合作愉快、日益精進、創造雙贏。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司（洛馬公司）與漢翔，將空軍現有的F-16A/B升級為F-16V（Block20），若再加上同步向美國採購66架全新F-16V（Block70）戰機，台灣未來擁有的F-16機隊數量逾200架，將成為亞太地區最大使用國。

漢翔今天在沙鹿廠區舉行策略聯盟簽署典禮，由漢翔董事長胡開宏與洛馬公司副總經理霍華德（Randy Howard）簽署合作協議書，推動成立F-16戰機的亞太維修中心。行政院長蘇貞昌、國防部副部長張冠群、經濟部次長林全能皆到場與會。

蘇貞昌在致詞時表示，國防需要空防，空防需要戰機，戰機需要維修。今天全世界最好的戰機製造廠美國洛馬公司跟台灣航太工業先驅漢翔公司，簽署以維修中心為目標的策略合作協議書，他來見證感到非常榮幸，希望雙方合作愉快、日益精進、創造雙贏。

胡開宏則表示，目前F-16戰機性能提升案已逐步步上正軌，相信未來一定可以如期如質完成交機任務，提升空軍空防戰力。漢翔與洛馬公司策略聯盟是一大突破，希望在政府國防自主的政策指導下，能夠將戰機產製維修在地化。

胡開宏指出，目前漢翔有超過800名經洛馬公司認證合格的專業技術人員，從事F-16的性能提升案，漢翔也獲得洛馬公司認證11項特殊製程，並授權23項相關零組件的製造，對於國內航太產業，這都是非常大的肯定。

胡開宏表示，漢翔身為國內航太產業的龍頭，將透過洛馬公司協助，積極爭取零件製造、技術轉移，最終希望儘速成立維修中心，以成為空軍F-16機隊維保最堅強的後盾。漢翔將持續協助空軍戰備妥善力，洛馬公司願意選擇漢翔為夥伴，漢翔也願意帶領國內航太產業夥伴落實國防自主的政策，提升台灣技術水平及產值。（編輯：林孟汝）1081217