推F-16亞太維修中心 漢翔：後勤要有突破性作法

（中央社記者王承中台北17日電）漢翔公司總經理馬萬鈞今天表示，未來空軍將擁有超過200架F-16戰機，不能再按照過去的後勤維修觀念，才提出維修中心的概念與洛馬公司洽談，目前漢翔先專注服務空軍，讓F-16戰機得到適當維修。

台灣空軍未來將擁有超過200架F-16戰機，成為亞太地區最大使用國。漢翔今天與美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司（下稱洛馬公司）簽署策略聯盟合作協議書，推動成立F-16戰機的亞太維修中心。

針對維修中心規劃的時程，漢翔公司總經理馬萬鈞接受媒體聯訪時表示，亞太維修中心是未來遠大的目標，漢翔與洛馬公司洽談，已經有腹案，但目前先專注於服務空軍機隊，讓空軍F-16戰機得到適當維修。

馬萬鈞指出，將來空軍會擁有超過200架的F-16戰機，是非常龐大的機隊，不能再按照過去的後勤維修觀念型態，必須要有突破性作法，所以才會提出維修中心的全新概念，正在努力推動，也得到經濟部、國防部及空軍等各單位的支持。

由於鄰近國家如韓國、新加坡、印尼等國都擁有F-16戰機，被外界視為維修中心的潛在客戶，馬萬鈞僅表示，「我們先不要好高騖遠」，目前先把空軍龐大的F-16機隊做好，再談其他。

對於目前F-16戰機性能提升案的進度，他坦言今年第一季時，因為人力不足、飛機狀況不如預期等諸多因素，使得進度落後，但在加派人力，以及空軍、漢翔努力下已逐漸上軌道，現在很穩定在交機中，在2023年完成性能提升案的目標不變。

他也透露，今天剛好有一架完成性能提升的F-16戰機，將要進行試飛。

媒體詢問，外傳性能提升按進度落後是因為洛馬公司備料不足。馬萬鈞表示，工程問題複雜，絕對不是單一因素造成。這批飛機都已在空中執行任務達20年，有很多零件需要更換，也會發生未預期的鏽蝕及零件損壞，需要多花材料及時間，但這都是正常的。 （編輯：黃瑞弘）1081217