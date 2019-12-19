邱毅稱蔡總統訪陸曾說兩岸終歸統一 蔡辦批抹紅

新黨不分區立委被提名人邱毅（右）19日指稱，時任國安會諮詢委員的總統蔡英文（左）隨當時海基會董事長辜振甫赴陸曾說兩岸終歸統一，蔡總統連任競選辦公室說，如果蔡總統是統派，為何中國政府每天批評。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥、溫貴香台北19日電）新黨不分區立委被提名人邱毅今天指稱，1998年辜汪二次會，時任國安會諮詢委員的蔡總統隨當時海基會董事長辜振甫赴陸，看了京劇「鎖麟囊」後對當時海協會會長汪道涵發表感言時，說了「兩岸最後終歸統一」。

總統蔡英文連任競選辦公室發言人廖泰翔說，不能理解為什麼有人把自己漆成紅色，還要把其他人抹紅，如果蔡總統是統派，為何中國政府每天批評蔡總統。

新黨不分區立委被提名人邱毅、陳麗玲、王炳忠、林明正上午召開記者會，質疑民進黨政府搞綠色恐怖，濫用「共諜」標籤打壓參與兩岸交流的台灣人。

邱毅批評民進黨雙重標準，他說，1998年底蔡英文隨著辜振甫到大陸，她擔任辜振甫的發言人，陪辜振甫和汪道涵看京劇「鎖麟囊」。

邱毅問蔡總統：「妳看完『鎖麟囊』之後，說了什麼？妳當時說，兩岸就像是『鎖麟囊』裡面的男女主角，歷經波折，最後終於成為神仙眷屬，象徵兩岸歷經磨難，最後終歸統一。」，蔡總統應該還記得吧。

他指出，蔡總統1998年時擔任「辜汪二次會」辜振甫的發言人，這個團看了幾齣京劇，看了「鎖麟囊」之後，蔡總統對汪道涵發表感言，「真正的統派是誰？不就是蔡英文？」

邱毅和王炳忠等人也質疑，民進黨口口聲聲要防範大陸滲透台灣選舉，但其實最早引進大陸黨政軍監督台灣選舉的是民進黨。

王炳忠舉例，1986年赴大陸「投共」的黨外人士張春男，任大陸第6、7、8屆全國政協常委，2004年民進黨執政期間由民進黨籍彰化縣長翁金珠聘為彰化縣選監小組召集人。

此外，新黨對於民進黨批判國民黨總統候選人韓國瑜曾進中聯辦一事也說，民進黨不要有嘴說別人、沒嘴說自己，2014年小英基金會執行長林全密訪大陸，回台前沒人知道他們赴陸，見了誰？談了什麼？陳明通去年接陸委會主委前，曾在中共19大後赴陸與中共對台高層密會，又都會了誰？（編輯：謝佳珍）1081219