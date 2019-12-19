中鋼11月自結虧損2.93億元 近4年首見

（中央社記者潘羿菁台北19日電）中鋼自結11月稅前淨損為新台幣2.93億元，為近4年首見虧損，主要是降價追溯機制與外銷價下修影響獲利，不過展望未來，中鋼表示，客戶已感受漲價力道，「上游廠喊漲價並非隨便喊狼來了」。

中鋼11月營收為276.53億元，年減19.9%，為今年次低，連3個月失守300億元大關，月減0.09%，反映在單月自結獲利稅前淨損為2.93億元，為2016年1月以來首見單月虧損，不過累計今年前11月仍保有盈餘，稅前淨利為138.23億元，較去年同期衰退53.8%。

中鋼表示，在外銷部分，11月國際鋼材價格下探至谷底，印度塔塔鋼鐵（Tata Steel）降價求售，讓每噸行情跌到每噸420至430美元，影響所及是東南亞與東北亞價格遭受牽制，儘管中鋼11月出貨是9月接單，但需要同步反映國際鋼價下跌跟進下修。

在內銷部分，中鋼在11月下旬開出明年首季盤價，平均降幅約3.3%，降價追溯機制在11月就反映約3%降幅，讓利給內銷客戶，等於當月內、外銷價雙重下挫，使中鋼單月呈現虧損。

不過展望未來，中鋼說，Tata Steel喊漲每噸20至30美元、越鋼最新報價也調漲每噸30至35美元、美國鋼鐵廠累計四波上漲127美元，下游客戶認為「這波漲價不是虛漲、也不是刻意喊狼來了」，明顯感受到上游鋼鐵廠堅定調價想法，促使客戶追價意願出籠，都想要多買一點，越鋼熱軋鋼材都銷售一空，預料中鋼明年第1季將會開出好表現。（編輯：鄭雪文）1081219