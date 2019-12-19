台商回流再添4家 總投資額達7116億元

（中央社記者廖禹揚台北19日電）經濟部投資台灣事務所今天通過4家台商回台投資申請案，共將在台投資超過新台幣18億元；歡迎台商回台投資方案累計至今總投資額已達7116億元，將帶來5萬8322個就業機會。

投資台灣事務所今天通過維熹科技、昶典工業、台亦科技、安碁科技等4家台商回台投資申請，其中維熹科技投入逾7億元最多，將在彰化現有廠區建置智慧化工廠新增產線，導入智慧化設備，致力研發物聯網智能產品及電源智能管理，估可為大彰化地區新增上百個本國就業機會。

昶典工業因應貿易戰高關稅與美國客戶要求，規劃投資近3億元在雲林擴廠，打造第一條智慧化真空製程產線，成為台灣30年來唯一返台建立金屬真空保溫容器高階產線的台商，將可帶來135個本國就業機會。

台亦科技主要供應美國Costco、神達、光寶、和碩、明泰等大廠的AI影像監控光學鏡頭及相關模組，將投入超過4億元在彰化秀水擴建廠房、新增自動化產線，並新建研發中心開發醫療用鏡頭、增設無塵室，將新增108個就業機會，培養彰化在地光學人才。安碁科技同樣規劃投入4億元，在台中加工出口區興建營運總部及廠房、導入智能設備，預計招募25名本國人才。

根留台灣加速投資行動方案聯審會議今天也通過晟田科技申請案，將投資7000萬元擴增噴漆產線及新增化學產線、投入軟硬體升級。根留台灣投資方案目前已有34家企業通過聯審，共計投資約851億元，估可創造6085個就業機會。（編輯：林興盟）1081219