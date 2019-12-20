更多編輯台推薦新聞：
早安世界》華郵選出年度19件好事 台灣同婚香港爭民主在列
早報

早安世界》華郵選出年度19件好事 台灣同婚香港爭民主在列

入住總統府 波蘭部落客暢談珍奶緣
生活

入住總統府 波蘭部落客暢談珍奶緣

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

2020 總統立委大選 未來由你決定
政治

2020 總統立委大選 未來由你決定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

臉書「宣告我的投票意志」貼文遭疑統戰 網紅證實有收費

最新更新：2019/12/20 15:05
台灣總統大選在即，臉書上出現許多網紅、小模，手比握拳姿勢，搭配特定3個標籤。其中一位網紅「諾曼Norman」19日證實，是接到付費邀稿。（圖取自facebook.com/normanismee/）
台灣總統大選在即，臉書上出現許多網紅、小模，手比握拳姿勢，搭配特定3個標籤。其中一位網紅「諾曼Norman」19日證實，是接到付費邀稿。（圖取自facebook.com/normanismee/）

（中央社記者陳政偉台北20日電）台灣總統大選在即，近期臉書上出現許多網紅、小模，手比握拳姿勢，搭配特定3個標籤（hashtag）。有網紅19日發文表示，是接到文章邀請，且對方有付邀稿費，但最後將原文刪除。

2020年總統與立委選舉進入倒數，有網友發現，臉書（Facebook）及Instagram（IG）的許多粉絲專頁陸續出現「宣告我的投票意志」標籤的貼文，照片以手部比出相同握拳姿勢，搭配特定3個標籤，包括「宣告我的投票意志」、「國家建議人民分紅」、「我要好薪情」，引起其他網友討論。

網路上有幾名小模、網紅也在臉書發文，內容都有提到，「對不起，是我拉低了台灣平均薪資」、「經濟成長人民才有感」等發言。

臉書粉絲團「只是堵藍」19日也有網友發文指出，去年選舉前就發生過一次，「1124前一個月，多出好多小模出來表態，明著罵政府暗地挺韓，今年照舊同一招；我不是指責年輕辣妹挺韓，你們也是為了生活，只是唾棄會因此被騙票的阿宅」。

網紅「諾曼Norman」19日在臉書上證實，有接到文章邀請，並且對方有支付邀稿費，原本以為只是單純呼籲大家投票，要正視自身權益，如今被質疑收錢帶風向，她決定將原文刪除。

她澄清，接到這篇邀請稿的原意是宣導投票，宣導大家要正視自己的權益，並沒有謠傳的培養網軍、收錢舔共種種指控，「我會把這次的邀稿費，全數捐到財團法人流浪動物之家基金會，任何人都不該淪為政治操作的棋子，更何況是利用網路操弄風向、誘導各位表明政治立場的惡質行為」。

另外，也有像是Winds等網紅，也在臉書上發文道歉，且隨後將原本「宣告我的投票意志」貼文刪除。1081220

延伸閱讀
臉書公開台灣廣告檔案庫報告 提升透明度Google禁令 選舉廣告不得利用選民政治資料Google加強規範政治廣告 臉書有壓力
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報