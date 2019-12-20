臉書「宣告我的投票意志」貼文遭疑統戰 網紅證實有收費

台灣總統大選在即，臉書上出現許多網紅、小模，手比握拳姿勢，搭配特定3個標籤。其中一位網紅「諾曼Norman」19日證實，是接到付費邀稿。（圖取自facebook.com/normanismee/）

（中央社記者陳政偉台北20日電）台灣總統大選在即，近期臉書上出現許多網紅、小模，手比握拳姿勢，搭配特定3個標籤（hashtag）。有網紅19日發文表示，是接到文章邀請，且對方有付邀稿費，但最後將原文刪除。

2020年總統與立委選舉進入倒數，有網友發現，臉書（Facebook）及Instagram（IG）的許多粉絲專頁陸續出現「宣告我的投票意志」標籤的貼文，照片以手部比出相同握拳姿勢，搭配特定3個標籤，包括「宣告我的投票意志」、「國家建議人民分紅」、「我要好薪情」，引起其他網友討論。

網路上有幾名小模、網紅也在臉書發文，內容都有提到，「對不起，是我拉低了台灣平均薪資」、「經濟成長人民才有感」等發言。

臉書粉絲團「只是堵藍」19日也有網友發文指出，去年選舉前就發生過一次，「1124前一個月，多出好多小模出來表態，明著罵政府暗地挺韓，今年照舊同一招；我不是指責年輕辣妹挺韓，你們也是為了生活，只是唾棄會因此被騙票的阿宅」。

網紅「諾曼Norman」19日在臉書上證實，有接到文章邀請，並且對方有支付邀稿費，原本以為只是單純呼籲大家投票，要正視自身權益，如今被質疑收錢帶風向，她決定將原文刪除。

她澄清，接到這篇邀請稿的原意是宣導投票，宣導大家要正視自己的權益，並沒有謠傳的培養網軍、收錢舔共種種指控，「我會把這次的邀稿費，全數捐到財團法人流浪動物之家基金會，任何人都不該淪為政治操作的棋子，更何況是利用網路操弄風向、誘導各位表明政治立場的惡質行為」。

另外，也有像是Winds等網紅，也在臉書上發文道歉，且隨後將原本「宣告我的投票意志」貼文刪除。1081220