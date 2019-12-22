學者：M1A2T戰車將加入聯兵營 擔任最後一擊角色

（中央社記者游凱翔台北22日電）台灣向美國採購108輛M1A2T戰車，發價書13日已完成簽署。戰略學者蘇紫雲今天表示，國軍目前正在驗證的聯合兵種營將是未來迎擊主力，由於M1A2T接戰距離長、命中率高，未來將扮演其「最後一擊」的角色。

目前陸軍擁有約1000輛戰車，包括CM-11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用年限超過20年，軍方向美採購108輛M1A2T戰車，預計駐守在六軍團，戍守北部中樞安全；發價書13日已完成簽署。

由於日前有網友討論，當需要出動戰車時，代表國軍已失去空優、海優，並質疑購買M1A2T的必要性。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時表示，此論點在20年前是正確的，但現在時空背景不同，可能必須修正，因為無論美國或歐洲，地面部隊的重要性已回歸，包括美軍多領域作戰，地面部隊已成關鍵角色，「以陸制空、以陸制海」，他個人認為將會成為第4次的軍事革命。

蘇紫雲指出，國軍目前正在驗證的聯合兵種營將是未來迎擊主力，以反登陸想定而言，敵軍可能在離岸8公里左右的換乘區對登陸點發起舟波衝擊，舟波的組成將包括正規兩棲登陸艇、野牛氣墊船外，也可能包含徵用的鐵殼漁船組成的「海上民兵」作為輔助，考慮登陸場寬度有限，可能以100艘為登陸舟波的梯次規模。

國軍部分，將在登陸場後方約百公尺的防風林等隱蔽處，率先以火砲、雷霆2000多管火箭進行攔截；進入8公里內，平均一架國軍AH-64E阿帕契直升機可摧毀16艘敵舟艇、眼鏡蛇直升機則可摧毀8艘舟艇；再近一點，透過M60A3、CM11戰車主砲直射、步兵則以標槍及拖式飛彈迎擊。

最後一層則以軍備局自行研製、搭載搭載MK44砲塔的30機砲雲豹裝甲車進行掃蕩，可在海上摧毀近9成的敵登陸舟波。

M1A2T若在未來投入戰事，由於120公厘的戰車砲接戰距離更長、對動態目標命中率更高，搭配聯合兵種營，國軍地面部隊將具更高戰場主動權，更能接近100%殲滅欲進犯的登陸部隊，扮演其「最後一擊」角色。

另外，M1A2在全世界擁有「地表最強戰車」稱號，因為陸軍已有多年沒有新裝備，因此添購M1A2T有助陸軍士氣提升；對一般民眾來說，更能提升對國軍的信心。

其次，他說，美國願將現役的主力戰車販售台灣，也代表對台灣信任及台美關係的密切。 蘇紫雲舉例，「刺刀」及「戰車」是可以讓地面部隊感到安心的裝備。例如，M1A2雖然不太適合美軍在伊拉克的城鎮戰，但美軍當時仍設法將其投放在前線，目的在於提高士氣，且不論哪個國家，當前線士兵看見戰車出現時，就會有「安心」的感覺。（編輯：蘇志宗）1081222