陸軍參謀長：首批M1A2T戰車111年在美交貨

陸軍參謀長楊海明25日表示，國軍向美方購買的首批M1A2T戰車（圖），預計民國111年在美國交貨。（圖取自美國陸軍網頁army.mil）

（中央社記者王承中台北25日電）陸軍參謀長楊海明今天表示，國軍向美方購買的首批M1A2T戰車，預計民國111年在美國交貨，讓國軍赴美的種子教官可接裝受訓，112年將會有10餘輛戰車運抵台灣，但確切時程要等收到發價書才能確定。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長嚴德發列席進行業務報告，國民黨立委江啟臣質詢表示，國軍將向美國採購108輛M1A2T戰車，何時會拿到發價書。嚴德發表示，將在10月初拿到，發價書一來，會跟美方談，總金額不會超過新台幣405億元。

民進黨立委蔡適應詢問，新版M1A2T戰車和周邊國家如日、韓、中等國的主力戰車評價，未來會採用柴油還是航空用油。

列席的楊海明表示，日本現在是10式戰車，韓國是K2戰車，中國是99A式戰車，台灣採購的M1A2T戰車的攻防能力都優於這些國家。

楊海明指出，M1A2T戰車引擎的好處是可用很多種油，美國採用航空用油，但其外銷國沙烏地阿拉伯等都採用柴油，未來國防部也是考慮用柴油。

楊海明表示，M1A2T戰車美方預計在民國111年在美國交貨，到時國軍派到美國的種子教官將可接裝受訓，112年將有10餘輛戰車運抵台灣，不過確定時程還是等收到發價書才能確定。

對於台灣道路能否承受重達60噸的M1A2T戰車，楊海明指出，沒有問題。（編輯：林興盟）1080925