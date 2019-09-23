M109A6自走砲國軍首證實採購 威力大有助戰力

日前傳陸軍已向美國爭取採購M109A6帕拉丁型自走砲，國防部長嚴德發23日首度證實，這款自走砲符合台灣防衛作戰需求，盼未來能進一步提升戰力。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）

（中央社記者游凱翔台北23日電）日前傳陸軍已向美國爭取採購M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲，國防部長嚴德發今天首度證實，這款自走砲符合台灣防衛作戰需求，變換速度快、威力大，盼未來能進一步提升戰力。

立法院外交及國防委員會上午審查「新式戰機採購特別條例草案」，並備、質詢。

繼陸軍向美國軍購108輛M1A2T戰車後，日前傳陸軍向美國爭取採購M109A6自走砲，陸軍在7月時僅回應，各項軍事建案會審慎評估規劃並辦理，目的在滿足建軍備戰所需。

無黨籍立委林昶佐詢問是否有此採購案。嚴德發表示，這款自走砲符合台灣防衛作戰需求、變換速度快、威力大，盼未來能進一步提升戰力。

林昶佐也詢問，目前陸軍的數位化進程，能否讓這款自走砲發揮功能。陸軍參謀長楊海明表示，陸軍砲兵使用的多功能雷觀機等配備，已有部分數位化，基地測驗也已納入實彈測考，若未來籌獲新砲，相關指揮控制、配套、目獲系統將會有相關訓練與精進。

目前陸軍砲兵部隊現役火砲主力，包括M109A2及A5自走砲、M114輪型牽引砲，以及M110A2八吋自走砲，最年輕的是M109A5，民國85年台海危機時向美採購，87年撥交台灣，目前已服役21年。

M109A6配備自動射擊管制系統、GPS、地空無線電、自動射擊管制等設備，主要武裝配備為一門M284型155公釐/39倍徑榴砲，能夠發射M203/M203 A1型裝藥，最大射程可達3萬公尺，為極為先進的砲兵火力系統。

此外，M109A6自走砲性能優越，與陸軍現役的M109A5相較，A6型具有獨立接戰能力，不用等待射擊指揮車下達指令；而從單頻地空無線電系統接獲射擊命令、完成射擊準備到第一發砲彈發射，僅需不到一分鐘。（編輯：楊凱翔）1080923