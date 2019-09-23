勇鷹高教機音同擁英引議論 嚴德發：無關政治

首架新式高教機24日將出廠，但傳高教機的名字命名為「勇鷹」，引人聯想空軍擁護總統蔡英文競選連任。國防部長嚴德發表示，老鷹是勇猛兇狠鳥類，可彰顯飛行戰技，過程公開透明、完全無關政治。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北23日電）媒體報導稱，勇鷹高教機音同「擁英」，引人聯想空軍擁護總統蔡英文競選連任。國防部長嚴德發今天表示，老鷹是勇猛兇狠鳥類，可彰顯飛行戰技，過程公開透明、完全無關政治。

立法院外交及國防委員會上午審查「新式戰機採購特別條例草案」，嚴德發事前接受聯訪。

有媒體詢問，首架新式高教機明天將出廠，但傳高教機的名字命名為「勇鷹」，引人聯想空軍擁護總統蔡英文競選連任。嚴德發表示，空軍從去年11月啟動命名案，採全民參與、網路徵選模式，在定案前也邀請軍史專家學者共同審定跟評選，並在今年2月核定。

嚴德發強調，命名跟空軍的忠勇軍風以及飛行戰技有關，老鷹是勇猛兇狠的鳥類，可以彰顯空軍健兒的戰技，因此過程公開透明、完全無關政治。

媒體詢問，近期一系列的軍方活動蔡總統均有參與，軍方被質疑替蔡總統取暖。嚴德發回應，憲法規定很清楚，總統是三軍統帥，因此不管是視導國軍給予士氣，或是近日營舍改善的「興安專案」、「國機國造」等議題，蔡總統掌握國防事務是必然的，在世界各國都是如此。（編輯：楊凱翔）1080923