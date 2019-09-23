高教機24日出廠 漢翔：目標提升航電系統自製率

（中央社記者韋樞台北23日電）新式高教機明天出廠，目前高教機零組件自製率約55%。承製高教機的漢翔航空表示，漢翔已從外購項目中挑選數項交由中科院研發，很快就有成績，目前看好航電系統自製率可望提升。

漢翔航空研製的新式高教機，首架將於明天在台中舉辦出廠典禮，預計明年6月首飛。漢翔航空董事長胡開宏表示，首飛之後沒有太大問題，將進入量產；高教機預算約新台幣686.4億元，其中375億元由漢翔與國內供應商等取得，估計供應商可分得約100億元，漢翔與中科院約200餘億元，未來視交機速度，將從2021年起逐年分階段入帳，將帶給漢翔營收很大的成長。

胡開宏指出，高教機自製率約55%，其他的系統件都是外購，未來仍要朝100%自我研發來前進，特別是台灣製造的飛機零件不應該再停留在單一零組件階段，而應邁向系統件製造，如此價格才好、利潤才會高。

漢翔航空表示，漢翔已從部分外購零組件項目中挑選部分「發動機周邊」項目交由中科院來研發，且已有初步成績，很快會得知測試結果。

漢翔指出，漢翔採取的策略是，高教機能自製部分絕對交給國內航太產業來做，未來是從外購項目中繼續挑選適合的項目來自我研發，再技轉給產業界，目前看來在「航電系統」部分有機會再進一步提高自製率；至於起落架部分，雖然國內很多企業在承製，但均屬粗加工階段，且無測試設備，較不容易提升自製率。

漢翔說，不會任意喊出多少年之內要增加多少國內產業的自製率，而是要視技術能量、期程、訂單量等處著手。

國內航太專家表示，高教機只是國機國造的一部分，而且是國內航太產業界練兵的機會，未來要視政府還有多少自製戰機的計畫，因為有些零組件和系統件在國際間有多重來源，而非單一來源，此時就可以由漢翔或國內業者以B2B的方式和對方洽談先期購買，後期技術合作方式在台生產，藉以提升自製率和技術層級，日後在自製下一代戰機時才能充分供應零組件和系統件。（編輯：趙蔚蘭）1080923