勇鷹高教機結合雙用途 戰略學者推測戰時可掛彈

（中央社記者游凱翔台中24日電）首架新式高教機今天在台中漢翔出廠，定名「勇鷹號」。戰略學者蘇紫雲說，勇鷹號結合高教機、部訓機雙重用途，能填補未來AT-3高教機、F-5部訓機退役後的機隊戰力，推測在戰爭發生時也能掛彈上場，達「平戰結合」功能。

總統蔡英文上任後大力推動國防自主，國艦國造、國機國造、潛艦國造更是重點項目，而新式高教機研製自民國106年2月展開後，預計明年6月進行首飛，計劃在115年完成66架高教機產製，上午在台中漢翔公司舉辦首架新式高教機出廠典禮，新式高教機正式定名「勇鷹」。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時表示，空軍飛行員養成為「3階段、3機種」。分別是螺旋槳的T-34「初級教練機」、AT-3「高級教練機」及F-5系列「部隊訓練機（部訓機）」；代表合格飛行員，必須由慢速機、噴射高教機再進階操作部訓機進行機砲、空投彈藥的實戰演練，最後則是進行飛彈發射。

蘇紫雲指出，若高教機具備部訓機的功能，就能縮短飛行員適應新機種的時間，而勇鷹號的設計理念，結合了高教機、部訓機的雙重用途，一方面能填補未來AT-3高教機、F-5部訓機除役後的機隊戰力，同時，也能將兩種用途的訓練任務整合為一機型，可以有效降低操作成本。

蘇紫雲表示，為滿足空軍需求，漢翔在2015年航太展時提出以IDF重新設計的「XAT-5」，以及以AT-3教練機改良的「XAT-3MAX」兩項方案，以爭取國機國造。

最後，由於XAT-5具同時滿足高教機、部訓機需求，及可與IDF機隊通用多數零組件的後勤優勢，在新政府大力支持下雀屏中選，並經網路票選名稱，將XAT-5定為「勇鷹」。

蘇紫雲也說，勇鷹航電系統細節仍未公布，但普遍認為將採模組化設計，其「玻璃儀表板（Glass Cockpit）」將全數位化，可用軟體模擬高級教練機飛行特性擔任高級教練機，或性能更刁蠻、具武器發射能力的部訓機；同時，原始型號為「XAT-5」，也透露具備攻擊能力設計，在戰時將可擔任對地、對海攻擊的「空對面」作戰。

針對在戰時是否能夠掛彈進行「平戰結合」。漢翔公司總經理馬萬鈞在出廠典禮後受訪時僅表示，因為作戰涉及機密，這部分保留；知情人士則表示，新式高教機要搭載武器不是難事，但因未裝設後燃器及發動機推力等因素可能減少掛彈量，能夠發揮的戰力仍然有待討論。

蘇紫雲也提到勇鷹號所帶來的經濟效益。他表示，由於多數零組件與IDF通用，且包括漢翔與美方合資的ITEC公司生產的F124-200TW發動機在內，全機自製率達55%，勇鷹號的生產不僅可降低本身成本，對IDF零組件的持續生產與供應也是一大利多。

蘇紫雲說，值得注意的是，在政府與國防部努力下，等於讓當年IDF原先計畫量產250架卻遭對半生產、僅約120架的遺憾，藉勇鷹66架的產量，大幅彌補既有IDF機隊零附件生產規模，也讓IDF的投資研發在近30年後獲成本攤平。

依各國國防經濟測算，國造軍事裝備平均可產生2.5倍的經濟加乘效果，因此投資新台幣600億元的勇鷹高教機，至少可產生1500億元的經濟效益，若加上之前90年代IDF計畫的彌補效益，總體經濟價值將更放大。

此外，由於電子技術進步，號稱「IDF小老弟」的勇鷹在優異氣動力設計下，具更強大的航電配置與任務彈性，甚至可滿足未來與他國合作外銷的可能。依國際市場統計，至西元2030年全球具有約400架高教機需求、約70億美金產值，具備多任務彈性勇鷹高教機，即使在外交困境中，若能更細膩的與成熟的國際大廠合作，將有機會投入此一市場，創造更多產值。

馬萬鈞受訪時對此也表示，自從國造IDF戰機交機後研製能量已冷卻多年，政府花費很多力氣才恢復產業、技術承接能量，他相信以目前的能力「外銷不是問題」，但此時此刻要謙虛，先把自己的功練好。（編輯：林興盟）1080924