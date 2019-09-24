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首架新式高教機出廠 蔡總統揭國機國造歷史新頁

最新更新：2019/09/24 10:42
總統蔡英文（圖）24日在台中漢翔沙鹿廠區，出席「空軍新式高教機出廠典禮」，並上台致詞。中央社記者吳家昇攝 108年9月24日
總統蔡英文（圖）24日在台中漢翔沙鹿廠區，出席「空軍新式高教機出廠典禮」，並上台致詞。中央社記者吳家昇攝 108年9月24日

（中央社記者游凱翔台中24日電）國機國造、首架新式高教機今天正式出廠，定名「勇鷹」。總統蔡英文致詞表示，雖然一路走來遇到很多困難、抹黑、打擊，但事實證明國機國造是正確的、努力是值得的；她也曾前往「IDF之父」華錫鈞將軍墓前，感謝他對國機國造貢獻。

國機國造、首架「AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機」今天上午在台中漢翔公司正式出廠，並定名為「勇鷹」，以紅白藍的飛機塗裝首度對外曝光，蔡總統親自主持，並登上新機視察；空軍司令熊厚基上將也將勇鷹的銘牌交付蔡總統，由蔡總統掛牌；總統致詞後，也播放國機國造的歷史影片。

此外，由於命名勇鷹，媒體報導稱，勇鷹高教機音同「擁英」，引人聯想空軍擁護總統蔡英文競選連任。除了國防部長嚴德發昨天強調「老鷹是勇猛兇狠鳥類，可彰顯飛行戰技，過程公開透明、完全無關政治」外，上午的出廠典禮，也以影片揭露新式空軍高級教練機命名過程。（編輯：楊凱翔）1080924

首架新式高教機24日正式出廠，定名「勇鷹」。圖為1/4大小的新式高教機模型。中央社記者游凱翔攝 108年8月14日
首架新式高教機24日正式出廠，定名「勇鷹」。圖為1/4大小的新式高教機模型。中央社記者游凱翔攝 108年8月14日
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