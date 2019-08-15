109年國防預算大增至3580億 國造機艦編218億

（中央社記者顧荃台北15日電）行政院會今天通過109年度中央政府總預算案，國防部主管預算歲出編列新台幣3580億元，比108年增175億；其中軍事投資編列960億元，包括國機國造64億與國艦國造154億。

主計總處主計長朱澤民出席院會後記者會時表示，109年國防部主管預算，109年編列3580億，比108年增加175億，約增5.2%。

朱澤民指出，國防部主管預算分為三部分，一是人員維持費，109年編列1662億，比108年增加97億，主因是國軍人員的編現比（編制人員與現有人員比例）約80%，國防部為達到人力需求，希望編現比提高到90%，因此人員維持費增加97億元。

朱澤民說，第二是作業維持費，109年編列958億；第三是軍事投資，109年編列960億，比108年增加62億，軍事投資預算也包括國機國造的64億與國艦國造154億。

朱澤民表示，以上三項共計3580億元；若再加上非營業特種基金，也就是國軍營舍改建跟維護費533億元，國防部主管預算共4113億。另外，新式戰機特別預算編列50億元。

他說，若從政事別預算來看，因為國防部主管預算中也包含科技支出、環保支出與退撫支出等共100多億，因此政事別的國防支出預算要扣掉這100多億，共3435億。

行政院會15日通過109年度中央政府總預算案，主計總處主計長朱澤民（圖）出席院會後記者會時表示，109年國防部主管預算，109年編列3580億，比108年增加175億，約增5.2%。中央社記者張皓安攝 108年8月15日

行政院會今天通過109年度中央政府總預算案，歲入與歲出皆編列2兆1022億元，歲入歲出無差短，這是自88年度後，睽違22年再次達到平衡。後續送立院審議。

主計總處公務預算處處長李國興表示，近年決算財政改善，中央政府歲入歲出差短持續縮減，自88年度以後，在95、96及97年度達到平衡並有賸餘；其後在106及107年度，又再次達到平衡並有賸餘。中央政府年度舉債數也逐年下降，已經由99年度4730億元的歷史新高，大幅下降至107年度976億元。

根據主計總處資料，109年公共建設計畫編列1646億元，較108年度增加42億元，約增2.6%，加計前瞻基礎建設計畫第2期特別預算1005億元，合共2651億元，較108年度相同基礎增加93億元，約增3.7%。

科技發展計畫編列990億元，較108年度增加43億元，約增4.6%，若加計前瞻第2期特別預算177億元、國防科技經費106億元、營業與非營業特種基金編列的研發支出250億元，整體規模可達1523億元，較108年度相同基礎增加34億元，約增2.3%。

教育經費方面，109年度編列3033億元，約增3.9%；少子女化對策計畫經費編列471億元，約增49.5%；文化經費291億元，約增1.3%。

在政府挹注各項年金方面，朱澤民說，各級政府共編列241億元挹注退撫基金，加計中央政府編列200億元挹注勞保基金，109年度各級政府合共編列441億元挹注各項年金。

此外，中央對地方補助上，109年編列1762億元，約增5.6%，如加計中央統籌分配稅款預估增加數51億元，109年度中央對地方整體協助財源共增加145億元，約增2.8%。（編輯：黃國倫）1080815