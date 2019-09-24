新式高教機出廠 漢翔：自製率逾5成世界最高

「空軍新式高教機出廠典禮」24日在漢翔沙鹿廠區舉辦，國機國造、首架新式高教機以紅白藍的飛機塗裝首度對外曝光，預計明年6月進行首飛，展現國防自主的決心。中央社記者吳家昇攝 108年9月24日

（中央社記者游凱翔台中24日電）首架新式高教機今天正式出廠，漢翔公司總經理馬萬鈞說，新式高教機自製率超過55%，自製率是全世界最高，更撰寫超過100萬行程式語言；未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原「3階段3機種」飛行員訓練精進為「3階段2機種」。

國機國造、首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機今天上午在台中漢翔公司正式出廠，並定名為「勇鷹」，以紅白藍的飛機塗裝首度曝光，總統蔡英文親自主持，除了登上新機視察外，也視察中科院研發的地面輔助訓練系統（GBTS）與台灣自製零組件。國安會秘書長李大維、副秘書長陳文政、國防部長嚴德發等人與會。

馬萬鈞受訪表示，未來飛機自製率將逐漸提高，以這架新式高教機超過55%的自製率，在全世界來說應該是最高的，後續機種的自製率會一架比一架還高。

他強調，不要覺得從飛機外型觀察就覺得「長得很像IDF」，看不見的飛控、航電軟體都是100%自行掌握，超過100萬行的軟體程式也是自行撰寫，構改的最大特色就是大量使用複合材料，包括新的座艙、新的電子零件都是IDF時代所沒有。

馬萬鈞提到，目前空軍的訓練依序是螺旋槳的T-34初級教練機、AT-3高級教練機、F-5部隊訓練機，未來部署新式高教機後就能取代、涵蓋AT-3高教機及F-5部訓機，因為現在的飛機科技進步，畫面顯示軟體、受訓難易度可自動切換。

至於新式高教機在戰時是否能掛彈上場、達到「平戰結合」的目的。馬萬鈞表示，因為作戰涉及機密，這部分保留；媒體也詢問，新式高教機是否有外銷的可能性。馬萬鈞回應，自從國造IDF戰機交機後研製能量已冷卻多年，政府花費很多力氣才恢復產業、技術承接能量，他相信以目前的能力「外銷不是問題」，但此時此刻要謙虛，先把自己的功練好。

國機國造、首架「AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機」24日上午在台中漢翔公司正式出廠，並定名為「勇鷹」，以紅白藍的飛機塗裝首度對外曝光。中央社記者吳家昇攝 108年9月24日

總統蔡英文（圖）24日在台中漢翔沙鹿廠區，出席「空軍新式高教機出廠典禮」，蔡總統登上新機視察，並揮手致意。中央社記者吳家昇攝 108年9月24日

由空軍、國家中山科學研究院、漢翔公司組成的工作團隊指出，由工作團隊研製的新式高教機，外型承襲IDF經國號戰機低阻力及高攻角的氣動力特性，以此為基礎發展外型，兩者外觀雖然相近，但全機超過80%更新，採用漢翔與美方合資的ITEC公司生產的F124-200TW發動機，全機結構重新設計布局，並大量採用複合材料，以減輕飛機重量、提升飛行性能。

工作團隊表示，配合高教機需求，改變機翼剖面以達到降低進場速度的效果，並增加低速飛行的穩定性，可使準飛官迅速掌握基本飛行技術與軍機飛行員基本作戰能力。

其中，機身模線配合增高以增加內燃油承載量，可延長滯空時間、增加航程；主輪起落架外擴，以強化地面滑行的穩定性；數位化飛控系統及多項航電儀表裝備為國內自製或合作生產；飛行控制軟體及航電軟體皆是國內自行研改、維護，可確保日後軟硬體精進及變更能力。

工作團隊強調，新式高教機的部分系統件可與IDF經國號戰機共用，可縮短飛訓時程並有效降低後勤維護成本，解決消失性商源及後勤補保問題。

工作團隊表示，新式高教機載概念設計階段時曾規劃多種構型，但考量空軍飛行員訓練自「3階段3機種」精進為「3階段2機種」，新式高教機將扮演高級飛行訓練及部隊飛行訓練雙重角色，可望在未來順利取代AT-3高教機及F-5E/F部訓機。

針對勇鷹新式高教機的塗裝理念。工作團隊表示，主要以國旗色系為發想，配合最後命名的涵義，利用機背及機腹呈現的幾何圖形，展現出飛機將一飛沖天、勇往直前的意涵。（編輯：郭萍英）1080924