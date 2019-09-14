F-16V軍購特別條例草案 拚10月底三讀

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北14日電）行政院會5日通過「新式戰機採購特別條例」草案，後續送立院審議。民進黨立委王定宇評估，草案最快將於10月底完成三讀；國民黨立委曾銘宗則說，一定會好好審查特別預算條例與特別預算。

美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，空軍將編列新台幣2500億元特別預算；行政院會9月5日通過「新式戰機採購特別條例」草案，法案後續送立院審議。

國防部表示，草案條文計有6條，其中第4條明定新式戰機採購所需經費上限為2500億元，以特別預算方式編列，所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理；第6條規定，本條例自公布日施行至中華民國115年12月31日止。

對於這次軍購案，外交及國防委員會立委王定宇表示，要編列特別預算，得先通過特別條例，立法院第9屆第8會期將於17日開議，進入施政總質詢階段，特別條例草案將在第1週或第2週付委。

王定宇接著說，特別條例草案一讀通過、委員會初審完成，也要等到施政總質詢後，才能進行法案二、三讀，如果總質詢在10月20日前告一段落，那特別條例草案完成三讀的時間，最快會落在10月底，不會拖過11月。

王定宇說，特別條例完成三讀後，特別預算送進立法院審查，行政院長蘇貞昌還要先就特別預算進行報告事項，報告事項結束後，再進行特別預算審查，「最樂觀的狀態是10月底、11月初，縱使這樣，就算不樂觀的話，這個會期也要完成，因為不完成就沒辦法簽約。」

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，購買F-16V預計要花費80億美元，能夠提升國防能力，這個大方向國民黨團是支持的。不過，他說，這些錢都是借來的，希望能用在刀口上，不能買貴，所以對於特別預算條例與特別預算，一定會好好審查。

曾銘宗說，除了買戰機以外，國民黨團也將要求國防部，對於戰機的人員培訓、軍事紀律的維持等，也都應該要提高。

此外，他認為，兩岸關係的維持也非常重要，兩岸關係一旦惡化，買太多國防設備也沒用。對於已經送到立法院的特別預算條例內容，曾銘宗說，會來看特別預算條例的可行性，不會閉著眼睛就支持。

時代力量立法院黨團幹事長徐永明說，大家支持國防，買F-16V是沒有問題的，但立法院還是要負起責任，是否在特別條例中有適當的監督機制，確保經費可以花在刀口上。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則表示，一定的國防實力當然是需要的，因此會關注在購買的價錢是否合理、有無符合市場機制，以及必須建立完整的維修系統等面向，這些都要說清楚、講明白。

此外日前也有軍方人士表示，待立法院通過特別條例、並經總統蔡英文公告後正式編列預算，預計立法院本會期通過，可望在年底與美方正式簽署發價書。（編輯：黃國倫）1080914