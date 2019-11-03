國防部公布M1A2T說帖 可制衡共軍主力戰車

國防部在官方網站公布M1A2T說帖，無論是防護力、機動力、火力及指揮管制能力，均能制衡共軍99A主力戰車。（圖取自陸軍網頁army.mnd.gov.tw）

（中央社記者游凱翔台北3日電）國軍向美國採購108輛M1A2T戰車，擬在本月與美方簽署發價書。國防部在官方網站公布M1A2T說帖，無論是防護力、機動力、火力及指揮管制能力，均能制衡共軍99A主力戰車。

目前陸軍擁有約1000輛戰車，包括CM-11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用年限超過20年，軍方向美採購108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，預計駐守在六軍團，戍守北部中樞安全；軍方官員10月在立法院外交及國防委員會中透露，發價書擬在本月簽署。

繼日前F-16V（Block70）戰機說帖後，國防部再度於官方網站中公布M1A2T說帖，並以2張圖表，言簡意賅說明為何台灣應購買M1A2T戰車，並闡述其優越性能，也製作圖表與台灣現役M60A3戰車、共軍主力戰車ZTZ-99A戰車相比。

國防部指出，戰車為灘岸殲敵的關鍵戰力，也是陸軍戰力的代表，M1A2T的獲得，將大幅提升地面防衛作戰能力；除此之外，M1A2T戰車也具備「火力大」、「防護強」、「指揮通訊佳」、「機動快」等4大特點。

火力大部分，120公厘口徑滑膛砲，有效射程內可貫穿850公厘的均質鋼板；防護強部分，車身的複合式裝甲，具抗穿甲力達850公厘，強化防護能力抵禦敵軍主力戰車的射擊火力；指揮通訊佳部分，配備戰場指管系統，增強數位化戰場管理效能，提高作戰效率；機動快部分，採用AGT-1500燃氣渦輪引擎，可產生1500匹馬力，時速67公里，能迅速投入戰場。

特別的是，圖表中也指出，共軍99A戰車能貫穿鋼板780公厘、時速60公里、防護力700公厘，M1A2T的性能均超過99A，能夠有效制衡。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲認為，M1A2T未來加入陸軍後，不僅有助於提升國防戰力，對於士氣更是一大助益。

他認為，M1A2在全世界擁有「地表最強戰車」稱號，因為陸軍已有多年沒有新裝備，因此添購M1A2T有助陸軍士氣提升；對一般民眾來說，更能提升對國軍的信心。其次，美國願意將現役的主戰車販售台灣，也代表對台灣信任及台美關係的密切。

蘇紫雲舉例，「刺刀」及「戰車」是可以讓地面部隊感到安心的裝備。例如，M1A2雖然不太適合美軍在伊拉克的城鎮戰，但美軍當時仍設法將其投放在前線，目的在於提高士氣，且不論哪個國家，當前線士兵看見戰車出現時，就會有「安心」的感覺。（編輯：林淑媛）1081103