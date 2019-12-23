統促黨立委參選人何建華疑涉賄選 訊後限制住居

中華統一促進黨不分區立委參選人何建華（圖）涉招待24名民眾去金門、廈門旅遊涉及賄選，北檢23日諭令何女以20萬元交保，但何女覓保無著，改限制住居後請回。（圖取自facebook.com/jian.hua.96）

（中央社記者蕭博文台北23日電）中華統一促進黨不分區立委參選人何建華涉招待24名民眾去金門、廈門旅遊涉及賄選。北檢昨搜索約談，今天凌晨諭令何女以20萬元交保，但何女覓保無著，改限制住居後請回。

全案起於移民署台北專勤隊掌握情資，發現統促黨不分區立委參選人、中華婦女聯合會理事長何建華涉招待24名民眾去金門、廈門旅遊涉及賄選，檢警選在昨天旅遊結束發動搜索約談。

檢警查出，旅遊團團員每人僅繳費新台幣7800元，匯款帳號為中華婦女聯合會，其餘費用由中國大陸落地接待；旅遊團18日出發、22日返台，因旅費僅需7800元不合理且太便宜，檢警認為有違反選罷法賄選嫌疑。

台北地檢署檢察官昨天指揮調查局台北市調查處、台北市警察局中正一分局、移民署台北專勤隊員搜索中華婦女聯合會，約談何建華到案，並赴松山機場約談剛下飛機的16名旅遊團團員，至於從小港機場入境的8名團員將擇期傳喚。

檢察官訊問後將16名團員請回，諭令何建華以20萬元交保，但何女無法籌出保金，檢察官改將何女限制住居後請回。

何建華是中華婦女聯合會理事長，參選立委提出政見「陸配要平權、立法護尊嚴」。（編輯：黃世雅）1081223