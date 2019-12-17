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張安樂之子旅行社遭搜索 媳婦25萬元交保

最新更新：2019/12/17 22:00
北檢偵辦華夏大地旅行社涉嫌暗助中國統戰官員來台案，17日以證人身分約談統促黨總裁「白狼」張安樂（右）到案說明。圖為張安樂準備步入法庭。中央社記者施宗暉攝　108年12月17日
北檢偵辦華夏大地旅行社涉嫌暗助中國統戰官員來台案，17日以證人身分約談統促黨總裁「白狼」張安樂（右）到案說明。圖為張安樂準備步入法庭。中央社記者施宗暉攝　108年12月17日

（中央社記者蕭博文台北17日電）統促黨總裁張安樂兒子張瑋經營的華夏大地旅行社涉嫌非法協助中國人士來台，檢警今天搜索約談。檢察官複訊後，諭令張瑋妻子王姝茵以新台幣25萬元交保，張安樂作證後請回。

張安樂晚間應訊前在台北地檢署外表示，「我兒子開旅行社，帶大陸客人來台灣消費，有錯嗎？台灣人要繁榮台灣經濟，有錯嗎？」

張安樂說，今天因為選舉到了找張瑋開刀，現在台灣觀光旅遊業已經夠慘，希望當局放他們一條生路，事情就到此為止，台灣觀光業已經活不下去了。

統促黨提供的告訴狀則指出，刑事局長明知本案為2年前的謠傳，竟於統促黨參選之際，大肆搜索張安樂之子張瑋經營的旅行社，也涉犯意圖使他人不當選罪，將提告。

檢警偵辦華夏大地旅行社涉嫌暗助中國統戰官員來台案，17日以證人身分約談統促黨總裁張安樂（前左）到案說明，前新黨立委謝啟大（前右）陪同向媒體說明。中央社記者施宗暉攝　108年12月17日
檢警偵辦華夏大地旅行社涉嫌暗助中國統戰官員來台案，17日以證人身分約談統促黨總裁張安樂（前左）到案說明，前新黨立委謝啟大（前右）陪同向媒體說明。中央社記者施宗暉攝　108年12月17日

全案起於刑事局2個多月前報請北檢指揮偵辦，懷疑由洪姓退休記者經營的人頭協會勾結30家旅行社，由人頭協會提供不實邀請函，助逾5000名中國人士以「短期專業交流」名義來台，名單包括中國統戰官員。

北檢11日發動第一波搜索約談，洪姓退休記者與3名旅行社負責人各以25萬元交保，洪男另被限制出境。

檢警過濾相關事證，懷疑華夏大地等6家旅行社涉嫌協助近2000名中國人士非法來台，今天針對華夏大地等6家旅行社實施搜索，約談張瑋妻子王姝茵等13人到案，由於張瑋人在國外，將擇日約談。

檢察官複訊後，以王姝茵涉犯兩岸人民關係條例諭令交保，其餘被告分獲交保或限制住居等處分。（編輯：李亨山）1081217

檢警偵辦華夏大地旅行社涉嫌暗助中國統戰官員來台案，17日約談統促黨總裁「白狼」張安樂的兒媳婦王姝茵（前）等人，晚間訊後移送。中央社記者施宗暉攝　108年12月17日
檢警偵辦華夏大地旅行社涉嫌暗助中國統戰官員來台案，17日約談統促黨總裁「白狼」張安樂的兒媳婦王姝茵（前）等人，晚間訊後移送。中央社記者施宗暉攝　108年12月17日
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