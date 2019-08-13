統促黨政治獻金案 張安樂父子遭訴

（中央社記者林長順台北13日電）台北地檢署偵辦統促黨總裁張安樂、張瑋父子等人被控涉違反政治獻金法等案，今天偵查終結，依違反政治獻金法、業務侵占、稅捐稽徵法等罪起訴張安樂、張瑋等6人。

除了張安樂父子，被起訴的還包括張瑋妻子王姝茵、統促黨前後任黨主席李新一、張馥堂，及員工張陳淑媜。

檢方起訴指出，張安樂、李新一、張陳淑媜，於民國95年統促黨成立後未申設政治獻金專戶前，即收受新台幣209萬7800元的個人捐贈政治獻金，違反修正前政治獻金法。

檢方亦指出，張瑋於99年11月間辦理華夏大地旅行社公司設立登記時，以向友人借款600萬元的方式，充作公司實收登記資本，於完成登記程序後，旋即將部分款項匯出償還，涉犯公司法、刑法偽造文書、商業會計法等罪。

張安樂、張瑋、王姝茵被控自103年3月間至105年6月間，將華夏大地旅行社財物視為家族禁臠，陸續侵占公司款項1389萬8000元，挪為私用，而共同涉犯業務侵占犯行。張瑋另涉嫌侵占韜略公司匯入旅行社的營業收入，並於公司相關會計報告中隱匿而不為記載，涉犯商業會計法。

檢方查出，張瑋、王姝茵明知張安樂未在旅行社任職，卻仍為他投保勞健保，分別逃漏104至106年度的營利事業所得稅13萬1332元、7萬7066元、7萬9987元，而涉犯商業會計法及稅捐稽徵法等罪。

另外，張瑋、王姝茵依張安樂指示，以華夏大地旅行社公司名義租10輛小發財車供統促黨使用，虛增華夏大地旅行社租金支出，逃漏營利事業所得稅，涉犯商業會計法及稅捐稽徵法等罪；張安樂、張馥堂、張陳淑媜未如實記入統促黨相關帳冊內並加申報，而涉犯偽造文書罪。

檢方指出，張瑋、王姝茵自104年1月至12月間，從事非法辦理台灣地區與大陸地區間新台幣與人民幣的匯兌業務，匯兌金額共計1507萬1055元，涉犯銀行法。

至於張安樂等人是否涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌部分，台北地檢署仍繼續偵辦中。（編輯：屈享平）1080813