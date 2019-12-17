涉助中國統戰官員來台 檢警搜索張瑋旅行社

（中央社記者蕭博文台北17日電）洪姓退休記者涉嫌協助包括統戰官員的5000名中國人士非法來台，北檢查出，統促黨總裁張安樂兒子張瑋經營的旅行社與其他5家旅行社也涉案，今天展開搜索，將約談張妻等人到案。

檢警獲報，逾5000名中國人士經中國、台灣旅行社協助，由台灣旅行社提供遊客資料給洪姓退休記者及家人成立的人頭協會，取得「短期專業交流」活動計畫書、邀請函，向移民署辦理中國人民來台。

檢警調查，中國人士獲准來台後，台灣旅行社便給人頭協會每名陸客新台幣2000元費用。初步核對旅客名單，發現深圳市鹽田區委統戰部常務副部長李接賢、箇舊市統戰部長念培光名列其中。

台北地檢署11日指揮刑事局搜索涉案的洪姓退休記者住處及涉案3家旅行社共5處，並約談洪男等10人到案。檢察官訊後諭令洪男與3名旅行社負責人各以25萬元交保，洪男另被限制出境，其餘被告分獲交保或限制住居等處分。

另外，檢警掌握張瑋擔任負責人的華夏大地旅行社也涉入其中，此旅行社安排的參訪行程不少與竹聯幫大哥、中華統一促進黨相關，檢警懷疑這些中國公務員來台目的不單純。

檢警過濾相關事證，懷疑華夏大地旅行社等6家旅行社涉嫌協助近2000名中國人士非法來台，今天針對華夏大地旅行社等6家旅行社實施搜索，張瑋不在境內，不在今天約談名單，檢警將約談張妻及其他旅行社負責人到案說明。（編輯：張銘坤）1081217