投票日倒數 法務部：現金買票列查緝重點

（中央社記者蕭博文台北18日電）法務部今天表示，隨著明年1月11日選舉投票日越來越接近，現金買票將列為檢警調查緝重點，此外，在查緝選舉賭盤、阻絕境外資金、防制假訊息工作，執法單位屢有斬獲。

法務部今天舉行媒體茶敘，由檢察司主任檢察官高一書報告明年初第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察工作重點，包括嚴查賄選、防制暴力、境外資金、選舉賭盤與假訊息。

高一書表示，檢察機關迄今受理總統、立委選舉案件共計786件、1246人，其中賄選案件共有287件、556人，總統選舉賄選案受理53件、99人，立委選舉賄選案件受理234件、457人。

高一書指出，分析受理賄選案件類型可知，以現金買票、贈送禮品、餐會、招待旅遊為主，但依過去偵辦經驗，越接近投票日，現金買票案件數會隨之增加，將是檢警調機關未來的查緝重點。

查緝選舉賭盤部分，高一書表示，目前檢察機關共受理193件、273人，其中總統選舉賭盤部分有180件、249人，立委選舉賭盤則有13件、24人，依照往年經驗，選舉賭盤越接近投票日會越猖獗，光是這個月警方就已查獲24件選舉賭盤案件。

高一書還指出，台灣高等檢察署今年統合10個地檢署，發動2波地下通匯專案查緝，阻絕境外資金，查獲66案、279人，遭查獲的地下匯兌業者中，經營最久的約7年，總計查獲的地下匯兌業者約7年來經手的匯兌總額達新台幣1012億餘元。

高一書說，匯兌地點以中國大陸上海、東莞、珠海、香港、印尼、越南為主，印尼、越南部分以移工利用地下匯兌將收入匯回家鄉為多數。

高一書表示，檢舉賄選獎金自民國84年迄今已發出11.5億元，呼籲民眾利用雲端反賄APP檢舉賄選，檢舉獎金最低新台幣50萬元，最高1500萬元。（編輯：李亨山）1081218