警署第三波查地下黑金 不法匯兌約33億

（中央社記者黃麗芸台北18日電）警政署為淨化選前治安，於11月29日至12月13日發動第三波選前查緝地下通匯專案，共查獲涉嫌地下通匯案66件、192人，累計不法匯兌金額約新台幣33億元，防杜可能賄選資金流入。

刑事局今天舉行「大選將至！警政署掃蕩地下黑金」記者會，經濟科科長李維浩表示，為淨化「第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉」選前治安，並嚴防境外資金藉地下通匯方式挹入特定候選人，和防堵賄選及暴力介入選舉，警政署今年已發動兩波「掃蕩地下金融專案行動」，並配合台灣高等檢察署規劃執行三波「選前查緝地下通匯專案」。

其中，11月29日至12月13日執行第三波選前查緝地下通匯專案，共查獲涉嫌地下通匯66件、192人，被害人及關係人多達135人。

同時，扣押逾新台幣1700萬元；包含現金新台幣960萬餘元、賓士車1輛、特斯拉車1輛、7萬顆泰達幣（價值新台幣210萬元）及電腦、帳冊、手機、銀聯卡、存款、U盾卡等贓證物，累計不法匯兌金額達新台幣33億元。

偵查第七大隊第二隊隊長郭有志說明，警方8月偵辦一起假綁票詐欺案時，發現詐欺集團車手將不法所得輾轉運交到新北市新莊區一間古董藝品店，發現該處人士出入複雜且多為名車，專案小組自10月起長期監控蒐證，發現有人以背包疑裝運金錢進入，12月2日見時機成熟之際，現場一舉逮捕主嫌44歲林男等8人。

另，查扣現金新台幣250餘萬元，和相關地下通匯贓證物。

根據警方調查了解，此犯罪集團自今年6、7月起經營古董藝品店，實則架設賭博機房供簽賭和兼營詐欺水房，藉以掩飾地下通匯洗錢，清查通匯金額逾新台幣3億元。

全案詢後依涉嫌賭博罪、違反銀行法和洗錢防制法罪嫌送辦，其中林男等4人以新台幣10萬元交保。

偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳也指出，7月偵破謝嫌等人詐欺轉帳水房案後，再擴大追查發現謝嫌曾將購買電子菸款項透過地下匯兌業者轉匯至中國大陸，資金可疑。

經報請檢方指揮偵辦，分析追查發現45歲吳男等5人所組地下匯兌集團，透過在兩岸間從事生意之便，以人頭帳戶或交收現金方式，以甲地收款、乙地同時放款方式賺取匯差，12月11日於北、高兩地將5嫌查緝到案送辦，並查扣現金新台幣300萬元、人民幣3萬元和儲蓄保單（價值新台幣2000萬元），清查通匯金額超過新台幣1億元。

警政署分析發現，地下通匯模式包括三類，分別為專營地下匯兌賺取佣金、兼營模式（利用合法商業模式，以東南亞商店為多數）及犯罪集團的水房；通匯往來地區以台灣及中國大陸之間最多，並遍及泰國、印尼、越南及菲律賓等東南亞地區。（編輯：張銘坤）1081218