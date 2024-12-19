加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國將對台灣、中國石油樹脂產品徵收臨時反傾銷稅
首頁 / 社會

竹縣警破29件詐騙集團案 查獲不法利達3.2億元

2024/12/19 16:44（12/19 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣警察局19日舉辦反詐騙宣導記者會指出，113年1月至12月中旬查獲詐欺集團達29件共370人，查獲不法利得新台幣3.2億元，其中假投資詐騙件數與財損最多。前右6為新竹縣長楊文科。中央社記者郭宣彣攝 113年12月19日
新竹縣警察局19日舉辦反詐騙宣導記者會指出，113年1月至12月中旬查獲詐欺集團達29件共370人，查獲不法利得新台幣3.2億元，其中假投資詐騙件數與財損最多。前右6為新竹縣長楊文科。中央社記者郭宣彣攝 113年12月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣警察局說，今年1月至12月中旬查獲詐欺集團達29件共370人，查獲不法利得新台幣3.2億元，其中假投資詐騙件數與財損最多，民眾應提高警覺，可打165反詐騙專線諮詢。

新竹縣警察局今天舉辦反詐騙宣導記者會，縣長楊文科、警察局長宣介慈、刑大大隊長李奇勳等人出席，李奇勳報告表示，今年1月至12月中旬查獲詐欺集團29件共370人，詐欺手法以「假投資」、「假網拍」及「解除分期付款」為多，而假投資詐騙的財損金額最高。

李奇勳說，在被害人年齡部分，平均分布在21至60歲區間，顯見各個年齡層都可能受騙；另阻詐部分已成功攔阻詐騙186件、攔阻金額達1億2128萬餘元。

他表示，詐騙集團還會收購外籍人士電話卡與金融帳戶等為犯罪工具，其中有越南籍被害者因至電信申請門號，提供帳戶等資料，遭轉用為詐騙集團的人頭帳戶與號碼。

警方表示，民眾若有任何疑慮，應立即撥打「165」反詐騙專線、「110」或至派出所尋求協助，透過了解詐騙、提高警覺、冷靜判斷、審慎查證等防詐心法，避免落入詐騙陷阱。（編輯：李錫璋）1131219

#楊文科
#李奇勳
#新竹縣
#新竹縣警察局
#宣介慈
李奇勳
竹縣10個月警阻詐1.2億餘元 假投資詐騙最多
楊文科
竹縣尖石鄉降雪 白雪覆蓋山頭活化高齡人力資源 竹縣設銀髮人才服務據點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：