涉利誘軍官潛伏 退役中校為中國發展組織遭訴

退役中校杜永心為中國發展組織，企圖利誘陸軍軍官在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為。新北地檢署（圖）23日依違反國家安全法起訴。（圖取自Google地圖網頁google.com.tw/maps）

（中央社記者黃旭昇新北23日電）退役中校杜永心遭中國中央軍事委員會政治工作部吸收替中國發展組織，企圖利誘陸軍軍官加入組織，在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為。新北地檢署今天依違反國家安全法起訴。

起訴書指出，從國防部空軍中校退役的杜永心，赴中國經商期間，遭共軍情報單位中央軍事委員會政治工作部某科長A君吸收為共諜，替中國發展組織。

起訴書說，杜永心回台後獲悉服役時認識，曾在陸軍聯合兵力作戰旅擔任作戰科長的蔡姓中校經濟困難，多次以蔡男結婚、買車和蔡母醫療補助等名義，贈送現金、茶葉、名酒、邀請旅遊等方式籠絡對方。

杜永心並向蔡男轉達，願意幫忙引薦認識中央軍事委員會政治工作部高層。指稱中共現階段以吸收人員潛伏為主，暫時不用刺探情蒐軍情，只要關鍵時發揮關鍵作用即可。

杜永心並邀蔡男赴中國大陸、馬來西亞等地旅遊，與中央軍委會高層見面，適時表態。不過，旅遊並未成行。

杜永心不死心，2018年向蔡男表示將前往中國與A君會面，要求蔡男自拍祝賀A君晉升影片，還要蔡男在影片中表示：「兩岸未來一定統一，如果發生戰事將不會採取任何作為，配合祖國」。

這項向中央軍委高層表示效忠的要求，最後仍被蔡男拒絕。蔡男察覺怪異錄音自保，並把所贈現金、禮品全數保留。在新北地檢署今年9月指揮調查局國家安全維護工作站破獲此案時，蔡男主動全數繳回。宣稱自己從未答應替共軍工作，力爭自己清白。

杜男在檢方偵訊時否認共諜身分，辯稱投共金援蔡男，都是酒醉時吹牛胡說。

檢方認為，杜永心身為空軍退役中校，竟企圖吸收現役軍官成為共諜，杜男行為明顯危害國家安全，今天依違反國安法替中國發展組織未遂罪起訴。

蔡男因沒有表態及交付資料等行為，無事證可證明蔡男已被杜男吸收，獲不起訴處分。（編輯：方沛清）1081223