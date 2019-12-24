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三鐵選手賽道坑洞摔傷 基市府國賠967萬元確定

最新更新：2019/12/24 18:53
蔡姓男子5年前參加基隆首屆鐵人三項，因賽道坑洞（圖）摔傷致下半身癱瘓。二審高院判基隆市政府賠償蔡姓男子與2個女兒共967萬餘元，最高法院日前駁回上訴確定。（中央社檔案照片）
蔡姓男子5年前參加基隆首屆鐵人三項，因賽道坑洞（圖）摔傷致下半身癱瘓。二審高院判基隆市政府賠償蔡姓男子與2個女兒共967萬餘元，最高法院日前駁回上訴確定。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北24日電）蔡姓男子5年前參加基隆首屆鐵人三項，自由車競速時因賽道坑洞摔傷致下半身癱瘓。二審高院判基隆市政府賠償蔡姓男子與2個女兒共967萬餘元，最高法院日前駁回上訴確定。

蔡姓男子主張，他於民國103年9月20日參加基隆市政府主辦的「2014基隆市鐵人三項競賽活動」，自由車競速項目賽程中，因基隆市湖海路2.6公里處的賽道有長50公分、寬40公分、深4公分的坑洞，導致單車震動彈跳而重心失衡，撞擊路邊水泥護欄後倒地，他的頸椎等多處嚴重骨折，導致雙下肢癱瘓。

蔡男主張，基隆市政府為路段的主管機關，在道路管理有缺失，他受傷外，他的2名女兒也因此受有精神上的痛苦，依國家賠償法請求基隆市政府賠償他新台幣1359萬元，2名女兒各100萬元。

一審基隆地方法院判基隆市政府給付蔡姓男子941萬4913元，2名女兒各42萬元，全案經上訴，由二審台灣高等法院審理。

二審認定，基隆市政府為賽道路段的主管機關，也是競賽的主辦單位，路段坑洞明顯不符規定高低差正負0.5公分的標準，基隆市政府未依規定及時修復或設置警示號誌等措施，坑洞與蔡姓男子摔倒受傷有因果關係，基隆市政府應負國家賠償責任。

二審也認定，蔡姓男子未注意車前狀況也有責任，改判基隆市政府應給付蔡姓男子883萬4963元，2名女兒仍維持各42萬元，案經最高法院日前駁回上訴而確定。（編輯：李亨山）1081224

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