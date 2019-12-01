公園躺輪胎摔傷頸 傷者請求國賠遭拒

（中央社記者姜宜菁嘉義市1日電）76歲陳姓老翁今年4月到嘉義市民生公園運動，躺在輪胎做背部伸展，突然人仰摔墜地，導致頸部受傷，陳姓老翁申請公共意外責任險跟國家賠償卻遭退件，市府與陳情人仍在協調中。

嘉義市政府建設處長陳光興接受中央社記者電訪時表示，市府全面檢視34座公園中現有的老舊設施，對於陳請人的受傷，深深感到不捨，已積極與陳請人協調申請理賠相關事宜。

嘉義市府已派員在現場勸導，避免民眾不當使用，同時也將輪胎列入不適宜的設施準備後續拆除事宜。

陳姓老翁今年4月因背部痠痛選擇「躺輪胎」伸展筋骨，不料磨平的胎面缺乏摩擦力，他因此頭下腳上跌落地面，造成頸部受傷，經2次手術才撿回一命。

嘉義市府人員探視陳姓老翁傷勢，並告知市府有投保意外責任險，陳姓老翁家屬今年7月申請理賠，提出新台幣49萬3698元求償金，卻因缺少市府解釋輪胎用途，理賠至今無下文。

陳姓老翁家屬今年9月轉而向嘉義市政府請求國賠，9人國賠小組認定輪胎不是體健設施，陳姓老翁在輪胎上做脊椎伸展運動，應該自負風險，因此駁回申請。

陳姓老翁家屬不滿，事後調查嘉義市多處公園皆有類似的設施，且事故後市府拆除輪胎，結果半個月後現場又安裝新的輪胎，市府推託是民眾私人設置，質疑市府未盡管理人之責。

嘉義市議員戴寧日前到公園了解輪胎設施問題，她試躺後深覺設施不妥，戴寧說，公園歸屬於市府所管，公園內有新增不明設施，市府未拆除即是默許，所以有相關管理權責，也應當負相關責任。（編輯：黃世雅）1081201