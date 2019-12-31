台商回流助攻 台經院製造業景氣今年首亮黃藍燈

（中央社記者吳柏緯台北31日電）景氣回升，台經院今天公布11月製造業景氣燈號，終結連續12個月象徵衰退的藍燈，今年首度亮起代表低迷的黃藍燈。台經院分析，受股市表現亮眼、美中貿易協商朝向正面發展，未來景氣看好，帶動需求面指標表現。

就信號值來看，雖然僅跨過黃藍燈門檻值下限，不過台灣經濟研究院指出，這不但結束連續12個月代表景氣衰退的藍燈紀錄，也是今年以來的最高水準，製造業景氣可望溫和復甦。

台經院分析，由於受惠於半導體高階製程需求持續升溫、台商回流帶動國內產能，以及旺季效應優於預期，使11月出口與製造業生產指數由負轉正，帶動需求面指標表現，加上近期國內股市表現亮眼，美中貿易協商朝向正面發展，製造業廠商看好未來景氣，拉抬經營環境面指標表現。整體製造業景氣信號值由10月的9.74分，增加0.94分至11月的10.68分。

進一步分析11月的景氣信號主要組成項目，台經院指出，有3個項目分數增加、1項持平、1項減少，其中以經營環境面增加0.51分最多，而原物料投入面與需求面則分別增加0.29分與0.24分，成本面維持不變，售價面則減少0.11分。

至於11月不同產業燈號的消長觀察，台經院指出，呈現衰退的藍燈比重由10月的50.96%，微幅減少至11月的49.45%，低迷的黃藍燈由44.35%下降至23.34%，持平的綠燈由4.69%增加至25.73%，代表揚升的黃紅燈比重為1.47%，並沒有產業亮起代表繁榮的紅燈。

11月的電子零組件業景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈，為該產業在今年首次出現綠燈。台經院分析，受惠於終端客戶庫存去化、旺季效應優於預期、主要廠商高階製程產能滿載、物聯網晶片出貨暢旺等因素，使得11月本產業生產指數年增率由負轉正、出口年增率擴增，帶動需求面指標表現。

汽車及其零件業景氣燈號在11月時也由低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈，台經院說明，受惠於年終換車需求浮現、車廠加大促銷力道衝刺業績，11月份新車領牌數達到4萬698輛，且較107年同期成長13.02%，此外，歐美的汽車零件訂單需求強勁，帶動國內主要汽車零件廠商營收較去年同期成長。（編輯：趙蔚蘭）1081231