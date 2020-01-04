世界金牌福灣巧克力被列中國品牌 日本阪急道歉

（中央社記者王淑芬屏東縣4日電）連續3年在世界巧克力大賽中奪下金牌的屏東福灣巧克力，被日本阪急百貨冠上「中國」品牌，遭到台灣和日本網友及福灣的抗議，阪急今天上午更正內容並且道歉。

阪急百貨日前在專門介紹館內甜點的Hankyu sweets官方臉書和IG上，預告1月22日到2月14日在梅田本店舉行的「2020情人節巧克力博覽會」訊息，介紹「福灣巧克力」時，打上「中國」品牌字樣，台、日網友群起抗議，昨晚有160多個網友留言抗議，今天早上多達200多個留言。

網友留言包括「台灣並非中國的一部分，希望能更正說明文字」、「阪急曾跟台灣統一集團合作百貨公司，難道不知道台灣跟中國是不同的國家？」除了要求道歉，有人留言號召在阪急營業時間打電話抗議。

阪急官方今天上午8時許（日本時間），更正內容並且致歉，加註「修正部分內文，造成大家的不愉快，誠摯致歉」等文字。

福灣巧克力執行長、也是巧克力師的許華仁昨晚10時許在臉書上PO文表示，在完全沒被告知情況下，在日本阪急百貨的FB與IG頁面，以及紙本宣傳品，福灣被標註為來自中國的品牌。雖然向代理商嚴正抗議，但代理商也無奈表示，因為阪急百貨有簽訂與中方的「中日共同聲明」，因此必須這樣標示。

許華仁在臉書說，「當你代表台灣在奧運競逐世界冠軍的時候，被說是中國選手，到底要繼續比證明自己的實力，還是要棄賽表達抗議？」

今天上午8時許，許華仁在臉書上再度PO文「經過昨晚幾個小時的網友狂灌之後，阪急已在網站上刪除錯誤字樣。謝謝大家的關心與幫忙，但是紙本似乎已經印製了，看他們後續怎麼處理」。

許華仁接受中央社記者訪問表示，昨晚在IG上看到阪急的宣傳，馬上透過代理商向阪急接洽要求更正。整晚因此難以入眠，擔心遭誤會他是不是做了中國的生意；另外，站在非政治角度，這本來就是個錯誤，不是事實就要更正。

許華仁說，福灣在思考品牌走向時，就以全球化的角度思考，並沒有想要鎖定在哪一個市場。這次的事件，阪急有向他道歉，他也有要求紙本宣傳如果有寄送出去，應設法處理。

世界巧克力大賽International Chocolate Awards(ICA)與英國皇家學院巧克力大賽Academy Of Chocolate(AOC)，是世界巧克力界規模最大2項巧克力賽事，也是所有巧克力工藝師與愛好者的最高夢幻雙殿堂。

福灣巧克力2017年在ICA的亞太區賽中獲得5金2銀1銅，為台灣巧克力、也是屏東巧克力在ICA中敲開得獎的大門，2018和2019年福灣在ICA世界賽中分別拿下2金5銀2銅和5金19銀6銅；另外，去年的AOC，福灣也獲得5銀6銅；成為全球最耀眼的巧克力品牌之一。

福灣2017年敲進ICA，同時也讓ICA注意到屏東可可、台灣巧克力。在屏東縣政府爭取下，2018年、2019年的ICA亞太區賽破紀錄在台灣舉行，帶動屏東許多業者參賽，在亞太區賽和世界賽中奪得金、銀、銅等多項獎項，台灣巧克力去年耀眼的成績讓ICA主席Martin Christy在頒獎時對著全球巧克力業者說，「大家要注意囉！台灣巧克力現在來勢洶洶！（編輯：孫承武）1090104