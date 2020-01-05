宋郭合體專訪 宋楚瑜向國民黨喊話讓他做4年

選戰倒數，東森財經台5日播出親民黨總統候選人宋楚瑜（左）與鴻海集團創辦人郭台銘（右）的錄影專訪。訪談中，宋楚瑜向國民黨喊話，「讓宋楚瑜做4年，撥亂反正」。（親民黨提供）中央社記者范正祥傳真 109年1月5日

（中央社記者范正祥台北5日電）選戰倒數，親民黨總統候選人宋楚瑜與鴻海集團創辦人郭台銘共同接受電視專訪。宋楚瑜向國民黨喊話，「讓宋楚瑜做4年，撥亂反正」；被問到2024年會不會參選總統，郭台銘說，「2022以後再說」。

東森財經台「楷道論政」今天下午播出宋楚瑜與郭台銘的錄影專訪。宋、郭合體同台受訪，兩人不約而同強調「中道」，呼籲政黨利益放兩邊、人民福祉擺中間。

訪談過程，宋楚瑜特別兩度和郭台銘握手。他說，與郭台銘坐在一起，代表著這次選舉真正主軸就是要把政府的管理做好，國防、兩岸、國家安全，「這是宋楚瑜的長項」；未來台灣發展，必須要有好的經濟與科技，「這是郭台銘的長項」。

宋楚瑜表示，人民最大，要真正關心人民的問題，台灣不能天天只有藍綠對決。

郭台銘說，經濟應超越政治。他也希望國會政黨能夠是兩大、兩小，不要一黨獨大，以免出現權力傲慢。他說，自己的中心理念反對台獨，光譜接近親民黨，如果選民覺得藍綠都不安全，又是偏藍思維，政黨票部分，親民黨可以成為選項。

面對主持人張啟楷等與談者進一步追問，今年總統大選是否票投宋楚瑜。對此，郭台銘沒有直接回答，他說，與宋楚瑜一起參加節目，希望年輕人多認識宋楚瑜。

另外，主持人等人再問郭台銘，是否「比較多，甚至是全力幫助宋楚瑜和親民黨，而把台灣民眾黨主席柯文哲丟掉了」。聽了提問，郭台銘面帶笑容，但未待郭台銘答覆，宋楚瑜接話笑稱，希望主持人等與談者「不要講那麼白」、「不能亮票」。

郭台銘說，宋楚瑜有行政經驗，也關心年輕人，所提政見有能力做到，不是吹牛。

宋楚瑜表示，在郭台銘與柯文哲之間，「我跟郭台銘的『頻率』可能比較好一點」。

另外，宋楚瑜提及，這次選舉，郭台銘借給他很多人才，彼此間的合作早已經開始結合，希望解決台灣鄉親面臨並關切的問題，但選後郭台銘不會加入親民黨。

對於選戰已經進入最後倒數，宋楚瑜也透過這場電視專訪向國民黨隔空喊話，「最後幾天了，請國民黨的各位前輩們，您想想看，讓宋楚瑜做4年，撥亂反正。」

主持人和與談者關切郭台銘2024年會不會參選總統。郭台銘答覆，「2022以後再說」。他指出，現在講這問題太早，在往後兩年他要為台灣社會做點事。（編輯：楊凱翔）1090105