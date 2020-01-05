空軍：黑鷹黑盒子資料須比對 尚無規劃送美判讀

（中央社記者王承中台北5日電）國軍黑鷹直升機失事，空軍將運安會解讀出來的黑盒子資料交調查委員會調查，空軍司令部官員今天表示，才剛取得資料，還須經交叉比對，才知是否會因判讀困難而需送回美國的需要，目前沒有規劃。

對於運安會官員向媒體透露解讀後的黑鷹黑盒子資料，引起空軍官員不滿；運安會表示，已將黑鷹事故黑盒子資料完整移交國防部，不方便再回應相關問題。

國軍黑鷹直升機2日失事，運安會昨天完成黑盒子資料解讀，空軍司令部已取得黑盒子相關資料，將交由飛機失事調查委員會與其他資料交叉比對、分析評估、研討審查，以完成後續調查報告釐清肇因。

空軍司令部官員指出，目前沒有將黑盒子資料送去美國協助解讀的規劃，但是未來也不排除這個可能。官員解釋，現在黑盒子的資料才剛取得，還要經過與其他資料的交叉比對，屆時才會知道是否會發生判讀困難，而需送回美國原廠塞考斯基飛機公司的需要，現在講是否要送回美國，都還太早。

對於有運安會官員在黑鷹黑盒子資料解讀完後向媒體透露，機械因素80%可排除，天氣部分從黑盒子內容來看，80%至90%排除下沉氣流的機率，而人為因素部分還需進一步分析。

有空軍官員不滿表示，依規定，飛航記錄器的資訊是不得向大眾、個人及單位揭露，否則將依法咎責，而當天在場進行黑盒子資料解讀的運安會官員、空軍人員也都有簽保密切結書，很明顯運安會中有人違法，不然就是公然散布假訊息。

官員指出，黑盒子雖然是調查飛安事故中重要的資訊來源，但記錄的資料僅有該架飛機在空中的狀態，包含通聯紀錄、油門、抖動狀態等各式狀況。之後還要與現場殘骸的調查資料、失事飛機過往的維修紀錄、飛行員的體檢狀況、戰管航管的通聯、飛航軌跡及當時天候因素等資料交叉比對，按照相關程序，完整調查內容需1年才能公布。（編輯：蘇志宗）1090105

黑鷹直升機失事意外，3日上午10時40分尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」。（國防部提供）中央社記者余祥傳真 109年1月3日

UH-60M黑鷹直升機2日失事新北坪林、宜蘭交界處，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難。（中央社製圖）