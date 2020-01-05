國防部遺憾黑鷹將士殉職扯國運 籲勿消費國軍

國防部4日至7日開放台北賓館，供全軍官兵及全國民眾向國軍黑鷹直升機失事殉職將士獻花、點燈，追思致意。中央社記者張皓安攝 109年1月4日

（中央社台北5日電）國防部今天表示，對於黑鷹將士殉職事件被影射為「台灣中邪了、國運不昌隆」，實屬不當，是對殉職將士不敬，更對家屬再次造成傷害，進一步斲傷國軍士氣，抹殺全體官兵守護國家安全的努力，國防部深表遺憾。

UH-60M黑鷹直升機2日失事造成8死5傷。韓國瑜今天在桃園造勢場合上表示：「幾十年中華民國建軍史也沒有發生過最高軍官參謀總長、最大的士官總士官督導長一口氣罹難，我們的國運也不昌隆，到底怎麼回事？台灣到底是得罪誰？台灣是中邪了嗎？」

國防部下午發布新聞稿表示，國軍向來遵守行政中立，請各界尊重國防部立場，切勿為選舉消費國軍。對於黑鷹將士殉職事件被影射為「台灣中邪了、國運不昌隆」的形容，表達遺憾。

國防部表示，1月2日發生黑鷹直升機不幸迫降失事事件，造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職，國人及家屬同感哀痛，除開設靈堂外，並於台北賓館供全國民眾追思緬懷。

國防部指出，值此舉國同悲時刻，國軍正戮力銜哀奮勵，全力穩定軍心士氣，保持正常戰備及各項國防事務運作，確保國家安全，務期國人及社會大眾支持。（編輯：蘇龍麒）1090105