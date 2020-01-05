韓國瑜黑鷹失事國運說惹議 競辦稱遭放大解讀

（中央社記者王承中台北5日電）總統蔡英文認為國民黨總統候選人韓國瑜應該為指黑鷹失事「國運不昌隆，台灣是中邪了嗎」這番言論道歉。韓國瑜競選辦公室指出，蔡總統有時間放大韓國瑜的發言，不如先好好關心國政。

蔡總統下午臉書發文表示，當國人為國軍將士的殉職同感哀傷時刻，韓國瑜卻用「台灣中邪了、國運不昌隆」這樣的話語消費將士犧牲，是對逝者最大不敬，也是對生者最殘忍的傷害。韓國瑜應該要向家屬、國軍與國人道歉。

韓國瑜競選辦公室下午告訴中央社記者，蔡總統有時間放大韓國瑜的發言，不如先好好關心國政；韓國瑜只是想表達當天國軍一口氣損失參謀總長跟總士官長在內的8名優秀將士，這是多麼嚴重的事，過去從未發生過，而蔡總統過去則是如何看待國軍弟兄，強推年金改革是如何踐踏國軍弟兄的尊嚴。

此外，韓國瑜競選辦公室表示，民進黨立委林靜儀日前接受專訪談到「支持統一就是叛國」的失言風波，蔡總統應該先好好檢討。

競辦指出，同時也請民進黨政府將心力放在盡快查清黑鷹墜機的事故原因，並且檢討該如何捍衛軍公教警消的尊嚴，如此才能真正以慰8名殉職的國軍將士英魂。（編輯：楊凱翔）1090105