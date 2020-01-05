韓質疑黑鷹失事是台灣中邪 蘇貞昌批傷口撒鹽

行政院長蘇貞昌（前中）5日與民進黨籍新北市第12選區立委候選人賴品妤（前右）一起前往汐止德明宮參香，共同呼籲民眾用選票守護台灣珍貴的民主與自由。中央社記者葉臻攝 109年1月5日

（中央社記者葉臻新北5日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天造勢時說，發生黑鷹失事，懷疑台灣是中邪。行政院長蘇貞昌接受媒體聯訪時表示，在這種舉國同悲的時候，竟然有人在傷口撒鹽，「非常不應該」。

蘇貞昌中午到汐止德明宮，陪同新北市第12選區（汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）立委候選人賴品妤參拜祈福，下午再赴淡水無極天元宮，陪同新北市第1選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）立委候選人呂孫綾參拜祈福。

媒體在淡水聯訪時詢問蘇貞昌，韓國瑜上午在桃園造勢時說，黑鷹直升機失事、中華民國國運不昌隆，懷疑台灣是中邪還是生病。

蘇貞昌表示，對黑鷹失事的發生非常悲痛，在這種舉國同悲的時候，竟然有人把悲劇作為批評，甚至用此來攻擊國家、傷口撒鹽，「非常不應該」。

另外，媒體詢問，親民黨總統候選人宋楚瑜日前指出，行政院搶著說話，有侵犯三軍統帥職權的疑慮。蘇貞昌表示，宋楚瑜可能沒有更新資訊，因為國防二法早已經修法通過，台灣軍政、軍令一元化，整個運作都是按照法律機制。

媒體詢問，國民黨新北市第8選區（中和76里）立委候選人邱烽堯在文宣上以「9、2、1」這組數字，呼籲選民在投票日投出一個大震撼，是否對921地震罹難者家屬不敬。

蘇貞昌表示，921是非常悲痛的天災，全國人民都努力走出傷痛，沒想到竟然有國民黨的候選人把這一個悲劇數字作為選舉的口號，謀求自己的選舉利益，非常不應該。

對此，邱烽堯下午接受媒體聯訪時表示，他是希望藉政治翻轉來大震撼，跟921沒有關係，卻被扭曲跟引導，網路上有些綠色媒體帶風向。

蘇貞昌在汐止致詞時表示，在黑鷹直升機失事中罹難的參謀總長沈一鳴在內8名軍士官，為了守護台灣的安全、民主，不幸殉職，對他們最好的紀念就是繼續保護台灣、守護台灣的民主自由。

蘇貞昌說，再6天要投票，出來投票就是守護台灣的民主，告訴全世界台灣一直在向前走，民主自由不容破壞，台灣人會堅持守護自己的國家，沈一鳴一生志業也是這樣的心意，繼續努力守著崗位也是生者的責任。（編輯：唐聲揚）1090105

選前超級星期天，行政院長蘇貞昌（左）5日至汐止德明宮，陪同民進黨籍立委候選人賴品妤（右）參拜祈福，並呼籲民眾11日一定要出門投票，共同守護台灣民主自由。中央社記者葉臻攝 109年1月5日