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韓國瑜指黑鷹失事是國運不昌隆 蔡總統：韓應道歉

最新更新：2020/01/05 16:50
總統蔡英文（右）5日表示，當國人為國軍將士的殉職同感哀傷時刻，韓國瑜卻用「台灣中邪了、國運不昌隆」這樣的話語消費將士犧牲，是對逝者最大不敬，也是對生者最殘忍的傷害。（中央社檔案照片）
總統蔡英文（右）5日表示，當國人為國軍將士的殉職同感哀傷時刻，韓國瑜卻用「台灣中邪了、國運不昌隆」這樣的話語消費將士犧牲，是對逝者最大不敬，也是對生者最殘忍的傷害。（中央社檔案照片）

（中央社台北5日電）總統蔡英文下午臉書發文表示，當國人為國軍將士的殉職同感哀傷時刻，韓國瑜卻用「台灣中邪了、國運不昌隆」這樣的話語消費將士犧牲，是對逝者最大不敬，也是對生者最殘忍的傷害。韓國瑜應該要向家屬、國軍與國人道歉。

UH-60M黑鷹直升機2日失事造成8死5傷。韓國瑜今天在桃園造勢場合上表示，「幾十年中華民國建軍史也沒有發生過最高軍官參謀總長、最大的士官總士官督導長一口氣罹難，我們的國運也不昌隆，到底怎麼回事？台灣到底是得罪誰？台灣是中邪了嗎？」

對於韓國瑜說法，蔡總統下午隨即在臉書發文，指韓國瑜用「台灣中邪了、國運不昌隆」這樣的話語來消費將士犧牲，她相信全體國人都無法接受這樣的話語，而且會同感憤慨。

蔡總統說，她要正告韓國瑜和國民黨陣營，不應該一再消費台灣人民的傷痛，做為選舉抹黑的題材，那對逝者是最大的不敬，也是對生者最殘忍的傷害。

蔡總統強調，台灣的國運，一直都繫於2300萬名全體國人的共同努力、團結奮起。台灣的未來，絕不能有一個失格的領導者，會用輕蔑失格語言，來消費踐踏人民的傷痛，造成台灣社會的紛擾不止、國家的前景堪憂。

她說，「希望韓市長離譜的言行，應該深切反省，向家屬、國軍與國人道歉。」

民進黨發言人何博文今天透過聲明指出，難以置信這是一個總統候選人說出的話，韓國瑜等人持續消費黑鷹事故，不只不斷在家屬、國軍及國人傷口上撒鹽，甚至進一步以國運、中邪說，製造社會恐慌與不安。（編輯：蘇龍麒）1090105

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